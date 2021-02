Domino's® Recauda Más de $13 Millones para St. Jude Children's Research Hospital® y The Domino's Village

La campaña es parte del compromiso que Domino's hizo en septiembre de 2020 de recaudar $100 millones para 2030. Mientras los clientes y los miembros del equipo estaban recaudando fondos para un primer año fuerte del nuevo compromiso, los preparativos empezaron para iniciar la construcción de The Domino's Village, una nueva instalación de vivienda para pacientes que las familias de St. Jude pueden llamar hogar mientras sus hijos reciben atención que les salva la vida del cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales. Se espera que The Domino's Village abra sus puertas en la primavera de 2023. Para escuchar a las familias de los pacientes acerca del impacto que representa la vivienda en St. Jude, ve este nuevo video sobre The Domino's Village: http://bit.ly/The-Dominos-Village .

Más de $10.2 millones de los fondos fueron otorgados por donantes generosos durante la campaña anual de St. Jude Thanks and Giving®. La campaña, que duró 11 semanas del 19 de octubre de 2020 al 3 de enero de 2021, fue la 17a campaña de St. Jude Thanks and Giving. Domino's ha participado en la campaña desde el año inaugural. Antes de la campaña de 2020, Domino's le dio la oportunidad a los clientes de redondear el total de su pedido y donar el cambio a St. Jude. Este año, el redondeado sumó más de $2.8 millones.

"Durante un año particularmente difícil, estoy asombrado por la generosidad de los clientes de nuestra marca durante la campaña anual de St. Jude Thanks and Giving", comentó Ritch Allison, director ejecutivo de Domino's. "La cantidad récord de fondos recaudado en las tiendas este año dice mucho no sólo sobre la dedicación de los miembros del equipo y los clientes de Domino's, también sobre el trabajo innovador realizado por St. Jude Children's Research Hospital."

El compromiso de Domino's de $100 millones es el compromiso corporativo más grande en la historia de St. Jude. The Domino's Village será un hogar lejos de casa para las familias de los pacientes de todo el mundo que son referidos a St. Jude, ofreciéndoles espacios agradables para vivir, comer y jugar.

St. Jude brinda tratamiento a niños con cáncer y otras enfermedades relacionadas que amenazan la vida en todo el mundo. Los descubrimientos hechos en St. Jude son compartidos libremente, por lo que cada niño salvado en St. Jude significa que los médicos y científicos pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más alrededor del mundo. Además de alojamiento y comida, St. Jude cuenta con área de aprendizaje y otros servicios para los pacientes y sus familias. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, viaje, hospedaje o alimentación – porque la única preocupación de un padre debe ser ayudar a su hijo a vivir.

Acerca de Domino's Pizza ®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, como una empresa global que cuenta con más de 17,200 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $14.3 mil millones en 2019, con más de $7.0 mil millones en los Estados Unidos y cerca de $7.3 mil millones internacionalmente. En el tercer trimestre de 2020, Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $3.7 mil millones, con más de $1.9 mil millones en Estados Unidos y casi $1.8 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representan más del 98% de las tiendas de Domino's hasta el fin del tercer trimestre de 2020. El énfasis en la innovación tecnológica contribuyó a que Domino's realizará más de la mitad de sus ventas globales minoristas en 2019 a través de los canales digitales. En Estados Unidos, Domino's generó más del 65% de ventas en 2019 a través de los canales digitales y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y más. En 2019, Domino's anunció una asociación con Nuro para avanzar su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A mediados de 2020, Domino's lanzó una nueva manera de pedir órdenes para llevar sin contacto en todo el país a través de Domino's Carside Delivery™, la cual pueden elegir los clientes al hacer un pedido online prepagado.

Pedidos – dominos.com

Información sobre la Compañía – biz.dominos.com

Recursos para Medios – media.dominos.com

Por favor, visita nuestro sitio sobre Relaciones de Inversionistas biz.dominos.com para ver noticias, anuncios, reportes financieros, presentaciones de inversionistas y conferencias en línea.

St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital está liderando la manera en la que el mundo comprende, trata y cura el cáncer infantil y otras enfermedades potencialmente mortales. Su propósito es claro: Finding cures. Saving children® (Encontrando curas. Salvando niños). Es el único Centro Integral para el Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) dedicado exclusivamente a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a subir el índice de supervivencia general del cáncer infantil del 20 a más de un 80 por ciento desde que se inauguró el hospital hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. St. Jude comparte libremente los avances que logra, y cada niño salvado en St. Jude significa que los médicos y científicos de todo el mundo pueden usar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, traslados, alojamiento ni alimentos - porque lo único que debe preocupar a una familia es ayudar a su hijo a vivir. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole like a St. Jude en Facebook, siguiendo St. Jude en Twitter, Instagram yTikTok , y suscribiéndote a su canal de YouTube.

