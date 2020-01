Domino's® tiene tus planes para el partido cubiertos

"Domino's no es ningún extraño al mayor día del fútbol americano del año", comentó Jenny Fouracre, portavoz de Domino's. "Cado año, los miembros del equipo de las tiendas de Domino's dominan el día del partido entregando pizzas calientes y deliciosas a millones de hogares en todo Estados Unidos – dejando a los clientes hambrientos con el estómago lleno y las papilas gustativas felices. Estamos en el negocio de entregar delicias cuando tienes poco tiempo, no tienes ganas de cocinar o cuando no puedes alejarte del partido – nosotros lo tenemos cubierto".

¿Prefieres un pedido para llevar en vez de una entrega? Pasa por cualquier tienda de Domino's en camino a la fiesta y aprovecha la oferta para llevar de Domino's: elije cualquier pizza con tres ingredientes y la masa de tu preferencia (Hand Tossed, Handmade Pan, Crunchy Thin Crust, estilo Brooklyn o sin gluten – no incluye pizzas extra grandes y pizzas de especialidad) por $7.99 cada una.

Estadísticas Dominantes de Domino's Para El Día Del Partido

El mayor domingo de fútbol americano del año es uno de los cinco días del año de más entregas de Domino's en los EEUU.

Generalmente, Domino's vende aproximadamente 2 millones de pizzas el día del partido – aproximadamente 40% más que cualquier otro domingo.

El ingrediente más popular el día del partido es el pepperoni.

Mientras las tiendas de Domino's a lo largo de San Francisco y Kansas City verán ventas altas al inicio del partido, la ciudad del equipo ganador probablemente verá mayores ventas al final de la noche.

Durante el partido del año pasado, Domino's vendió tantas pizzas como para extenderse por casi 6,000 campos de fútbol americano.

Acerca Domino's Pizza ®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales, con un negocio significativo de pizza tanto en entrega como para llevar. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, como una empresa global que cuenta con más de 16,500 establecimientos en más de 85 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $13.5 mil millones en 2018 y casi $6.6 mil millones en los Estados Unidos y más de $3.9 mil millones en mercados internacionales. En el tercer trimestre de 2019, Domino's tuvo ventas minoristas globales de casi $3.2 mil millones, con más de $1.6 mil millones en los Estados Unidos y más de $1.6 mil millones en mercados internacionales. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representan más del 98% de los establecimientos de Domino's desde el segundo trimestre de 2019. El énfasis en la innovación tecnológica contribuyó a que Domino's realizará más de la mitad de sus ventas globales minoristas en 2018 digitalmente. En Estados Unidos, Domino's genera más del 65% de ventas digitalmente y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y Domino's Hotspots ®, una plataforma de pedidos ofreciendo más de 200,000 lugares de entrega no tradicionales. A finales de 2017, Domino's inició una primera prueba de entregas en colaboración utilizando vehículos autónomos y en junio de 2019 anunció su asociación con Nuro, fomentando su exploración y pruebas con la entrega autónoma de pizza.

Para información sobre Relaciones de Inversionistas, por favor visita nuestro sitio biz.dominos.com para ver noticias, anuncios, presentaciones de inversionistas, reportes financieros y conferencias en línea.

FUENTE Domino's Pizza, Inc.

