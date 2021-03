Don Agro noteert een 66.5% verhoging in de nettowinst naar S$8.7 miljoen voor FY2020

Aangedreven door een verhoging in de opbrengst van de verandering in de reële waarde voor biologische activa en agrarische producten, vooral door de groeiende internationale prijzen van agrarische artikelen is de nettowinst met 70.3% yoy gegroeid naar S$14.6 miljoen

miljoen Verklaart een slotdividend van 1.157 Singaporees centen per aandeel (FY2019: 0.7 Singaporees centen per aandeel) om aandeelhouders te belonen, wat een dividenduitkeringsratio van 20% vertegenwoordigt.

SINGAPORE, Maart 6, 2021 /PRNewswire/-- Het SGX-beursgenoteerde Don Agro International Limited ("Don Agro: ) (SGX ticker: GRQ) en haar dochterondernemingen (collectief de "Groep"), een van de grootste agrarische bedrijven gevestigd in de Rostov regio van Rusland heeft haar financiële resultaten aangekondigd voor het volledige jaar geëindigd op 31 December 2020 ("FY2020") Lees de volledige persverklaring hier.

Financiële Hoogtepunten (S$'000)

FY2020) FY2019) Verandering (%) Opbrengst

30,996 35,431 (12.5) Verkoopkosten

(25,587) (33,354) (23.3) Opbrengst van de verandering in de reële waarde voor biologische activa en agrarische producten

9,217 6,512 41.5 Brutowinst

14,626 8,589 70.3 Bruto winstmarge (%)

47.2 24.2 23.0 ptn Nettowinst

8,696 5,223 66.5

De groep heeft een verhoging van 41.5% yoy erkent van de opbrengt van de verandering in de reële waarde voor biologische activa en agrarische producten naar S$9.2 miljoen voor FY2020. Deze opbrengst is vooral toe te kennen aan de internationaal groeiende prijzen voor agrarische producten, zeker voor zonnebloemen en tarwe, wat de Groep produceert. Hierdoor is de brutowinst gestegen met 70.3% yoy naar S$14.6 miljoen voor FY2020, terwijl de winstmarge is uitgebreid van 23.0 percentagepunten naar 47.2% in dezelfde periode.

In zijn totaal heeft de Groep een verhoging van 66.5% afgeleverd in nettowinst van S$8.7 miljoen voor FY2020.

Mr. Evgeny Tugolukov, Bestuursvoorzitter van Don Agro zei, "Wegens veranderende voorkeuren van de consument, waarbij tarweproducten worden geprefereerd, zijn wij optimistisch dat Don Agro profijt zal hebben van hogere exportprijzen die worden aangedreven door een robuuste internationale vraag. Tegelijkertijd zal een sterke nationale vraag en stabiele consumptie van lokale agrarische producten ervoor zorgen dat lokale prijzen goed ondersteund zullen worden. Voor onze veebedrijven verwachten wij geen significante fluctuaties voor dit segment en hier wordt een stabiele groei voorspelt. Vooruit kijkend zullen wij door blijven gaan met het uitvoeren van onze 'near-time' initiatieven, onder andere, door het uitbreiden van ons agrarische grondgebied en het versnellen van de groei in nieuwe markten om zo de veerkracht van onze opbrengst aan te drijven en de waarde van onze aandeelhouders te maximaliseren."

In overeenstemming met de plannen va de beursgang om het agrarische grondgebied uit te breiden, heeft de Groep recentelijk Volvo-Agro LLC ("Volvo-Agro") verworven, een agrarisch bedrijf gevestigd in de Volgograd regio van Rusland. Dankzij de acquisitie van Volvo-Agro, heeft de Groep de beheerste grond kunnen verhogen met 10,040 hectare, of 18.9% naar 63,240 hectare in totaal, waardoor de productie volume snel kan groeien om zo om te kunnen gaan met de opkomende vraag van tarwe en tarweproducten. De nabijheid van Volvo Agro met haar belangrijkste handelsroutes gelinkt aan het Midden Oosten en Azië zal aantrekkelijke nieuwe mogelijkheden bieden voor nieuwe markten en klanten. Dit zal een duurzame groei op de lange termijn aandrijven voor de Groep.

Voor meer informatie over Don Agro, bezoek: http://donagroint.com/

Contact for Media & Inlichtingen:

[email protected]

Tel: (65) 6438 2990

