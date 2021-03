Don Agro publica aumento de 66,5% no lucro líquido para US$ 8,7 milhões para o ano fiscal de 2020

Impulsionado por um aumento no ganho proveniente da mudança do valor justo de ativos biológicos e de produtos agrícolas, principalmente devido ao aumento dos preços globais de produtos agrícolas, o lucro bruto aumentou 70,3% para US$ 14,6 milhões

milhões Declara um dividendo final de 1,157 centavos de Singapura por ação (FY2019: 0,7 centavos de Singapura por ação) para recompensar os acionistas, representando uma porcentagem de benefícios pagos como dividendos de 20%

SINGAPURA, 5 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Don Agro International Limited ("Don Agro") (SGX Ticker: GRQ) listada na SGX e suas subsidiárias (coletivamente o "Grupo"), uma das maiores empresas agrícolas com sede na região de Rostov da Rússia, anunciou seus resultados financeiros para o ano concluído em 31 de dezembro de 2020 ("Ano fiscal de 2020"). Leia o comunicado de imprensa completo aqui.

Destaques financeiros (S$'000)

Ano fiscal de 2020 Ano fiscal de 2019 Alteração (%) Receita

30.996 35.431 (12,5) Custo das vendas

(25.587) (33.354) (23,3) Ganho de mudança no valor justo de ativos biológicos

e produtos agrícolas

9.217 6.512 41,5 Lucro bruto

14.626 8.589 70,3 Margem de lucro bruto (%)

47,2 24,2 23,0 pts Lucro líquido

8.696 5.223 66,5

O grupo reconheceu um aumento de 41,5% yoy no ganho de mudança de valor justo de ativos biológicos e produtos agrícolas para US$ 9,2 milhões de dólares para o ano fiscal de 2020. O ganho foi, principalmente, atribuído à tendência de aumentar os preços dos produtos agrícolas em todo o mundo, especialmente para o girassol e o trigo que o Grupo produz. Como resultado, o lucro bruto cresceu 70,3% até US$14,6 milhões para a ano fiscal de 2020, enquanto a margem de lucro bruto aumentou 23,0 pontos percentuais para 47,2% no mesmo período.

No geral, o grupo apresentou um aumento de 66,5% no lucro líquido para US$ 8,7 milhões para o ano fiscal de 2020.

O Sr. Evgeny Tugolukov, presidente executivo do Don Agro, declarou: "Devido à mudança das preferências do consumidor que favorecem os produtos à base de trigo, estamos otimistas de que o Don Agro continuará a ser um beneficiário de preços de exportação mais altos impulsionados pela demanda global robusta. Ao mesmo tempo, a forte demanda doméstica e o consumo estável de produtos agrícolas locais garantirão que os preços locais permaneçam bem apoiados. Para nosso negócio de pecuária, não esperamos flutuações significativas para este segmento e ele continua a traçar um crescimento constante. Olhando para o futuro, continuaremos a executar nossas iniciativas de curto prazo, incluindo, entre outras, expandir nosso investimento em terras aráveis e acelerar o crescimento em novos mercados de modo a impulsionar a resiliência dos lucros e maximizar o valor para nossos acionistas."

Alinhado com os planos da IPO de expandir seu investimento em terras aráveis, o Grupo adquiriu recentemente a Volgo-Agro LLC ("Volgo-Agro"), uma empresa agrícola com sede na região de Volgogrado, na Rússia. Com a aquisição da Volgo-Agro, o investimento em terras controladas pelo Grupo aumentou em 10.040 hectares ou 18,9% para 63.240 hectares no total, permitindo-lhe aumentar rapidamente o volume de produção para capitalizar na crescente demanda global por trigo e produtos à base de trigo. A proximidade da Volgo-Agro com rotas de negociação importantes ligadas ao Oriente Médio e à Ásia oferecerá novas oportunidades atraentes para alcançar novos mercados e clientes, de modo a impulsionar o crescimento sustentável de longo prazo para o grupo.

Para mais informações sobre a Don Agro, acesse: http://donagroint.com/

Contato para mídia e dúvidas:

[email protected]

Tel.: (65) 6438 2990

FONTE Don Agro International Limited

