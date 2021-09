Don de 30 millions de dollars Tom Golisano à Special Olympics pour l'extension dans le monde entier des services de santé essentiels pour les personnes ayant une déficience intellectuelle

« En investissant dans notre programme Communautés Saines, M. Golisano nous permettra de nous déployer dans des centaines de nouvelles régions du pays et dans le monde », a déclaré le Dr Alicia Bazzano, responsable de la santé chez Special Olympics. « Ce nouveau don arrive à un moment crucial pour notre communauté mondiale, car nous avons pu constater au cours de cette pandémie à quel point cette population a été peu considérée comme une priorité. »

Les personnes présentant une déficience intellectuelle meurent en moyenne 16 à 20 ans plus tôt que la population générale. Le plus souvent, ces décès peuvent être évités et sont liés à des pathologies traitables, comme la constipation, les crises d'épilepsie et les maladies cardiaques. Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ayant une déficience intellectuelle n'ont pas eu accès aux ressources et aux soins essentiels dédiés à la COVID-19 comme les ventilateurs et les vaccins.

Une étude publiée au début de l'année dans le New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst; a révélé que les personnes présentant une déficience intellectuelle sont presque six fois plus susceptibles de mourir de la COVID que le reste de la population. La pandémie a mis en évidence le fait que les personnes présentant une déficience intellectuelle n'ont jamais été considérées comme une priorité dans l'accès à des soins de santé équitables.

Au cours des cinq prochaines années, Special Olympics rapprochera le monde de l'inclusion dans le domaine des soins de santé pour les personnes ayant une déficience intellectuelle grâce à de multiples actions stratégiques clés, y compris sans s'y limiter :

réaliser trois millions de tests de dépistages en présentiel et virtuels dans plus de 100 pays et s'assurer de l'administration de soins de suivi ;

améliorer la santé générale et la condition physique de 600 000 athlètes ;

atteindre 650 000 jeunes enfants présentant une déficience intellectuelle et leurs familles —pour leur fournir des services d'intervention précoce afin de leur permettre de marcher, courir, sauter et jouer plus tôt ;

créer l'Université virtuelle Golisano afin de former 100 000 professionnels de la santé supplémentaires pour leur permettre de traiter les personnes souffrant de déficience intellectuelle , et

créer le tout premier Rapport mondial sur la santé des personnes ayant une déficience intellectuelle – ce rapport évaluera les disparités entre les systèmes de santé afin de développer des politiques et des pratiques inclusives dans les pays cibles.

En tant que principal défenseur de la santé des personnes ayant une déficience intellectuelle, Special Olympics s'efforce de faciliter l'accès de cette population à des soins de santé susceptibles de changer leurs vies. Depuis 2012, Tom Golisano et sa fondation accordent la priorité aux besoins de santé des personnes présentant une déficience intellectuelle, en faisant des dons d'une valeur totale de 37 millions de dollars pour contribuer à l'équité en matière de santé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle dans le monde entier, en commençant par le lancement du programme Communautés Saines de Special Olympics.

« Il me plaît de continuer à soutenir financièrement l'extraordinaire travail de Special Olympics dans le domaine de la santé, qui permet aux personnes ayant une déficience intellectuelle et un handicap de développement d'avoir un meilleur accès aux services de santé et de mener une vie plus heureuse et plus productive », a déclaré M. Golisano. « L'impact de Special Olympics sur la santé des personnes atteintes d'une déficience intellectuelle est impressionnant, tout comme l'est sa stratégie pour tirer parti de ce succès au cours des prochaines années. L'accent mis sur la mesure, la normalisation des pratiques, le diagnostic précoce, une main-d'œuvre qualifiée et des systèmes de santé dotés de politiques inclusives, permettra à Special Olympics d'atteindre notre objectif commun d'équité en matière de santé.

« Au cours de la dernière décennie, l'engagement de Tom, d'un montant de 67 millions de dollars, nous a permis d'étendre nos programmes de santé, qui sont passés de services de santé locaux et régionaux à plus de 120 Communautés Saines », a déclaré le Dr Timothy Shriver, président de Special Olympics. « Tom et la directrice exécutive de la Fondation, Ann Costello, se sont révélés être des visionnaires dans la réduction des disparités en matière de santé et l'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant des capacités différentes. ls ont fait preuve de constance et de franchise dans leur engagement en faveur de la santé physique et socio-émotionnelle des personnes présentant une déficience intellectuelle. Nous les remercions pour leur leadership, leur partenariat et leur passion pour rendre les soins de santé plus équitables pour notre population. »

Le programme Special Olympics Health, mis en place par la Fondation Golisano et, aux États-Unis, en collaboration avec les U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies), crée un monde où les personnes présentant une déficience intellectuelle ont toutes les chances d'être en bonne santé et peuvent tirer pleinement parti des mêmes programmes et services de santé offerts aux personnes sans déficience intellectuelle. Special Olympics a fourni 2,5 millions de tests de dépistage gratuits dans 146 pays et a formé près de 350 000 professionnels de la santé. L'organisation investit dans une approche basée sur la durée de vie, intervenant en tant que partenaire de santé pour chaque personne présentant une déficience intellectuelle, et ce tout au long de sa vie.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial dont l'objectif est de mettre fin à la discrimination à l'encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous favorisons l'acceptation de tous grâce au pouvoir du sport et à des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé et du leadership. Misant sur plus de six millions d'athlètes et des partenaires de l'initiative Special Olympics Unified Sports® dans plus de 190 pays et territoires et plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, Special Olympics propose plus de 30 sports olympiques et plus de 100 000 jeux et compétitions chaque année. Suivez le mouvement sur : Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et consultez notre blogue sur Medium. Pour en savoir plus, consultez le site www.SpecialOlympics.org.

À propos de Tom Golisano et de la Fondation Golisano

Tom Golisano, entrepreneur, philanthrope et leader civique, est le fondateur et le président du conseil d'administration de Paychex, Inc., un grand fournisseur national de solutions d'externalisation de la paie, des ressources humaines et de la gestion des avantages sociaux qui emploie plus de 14 000 employés et dispose de 100 bureaux à l'échelle nationale au service de plus d'un demi-million de petites et moyennes entreprises. La vision, la persévérance et les actions de Tom ont laissé leur empreinte sur un grand nombre de questions intimement liées à nos vies - les affaires, la santé, l'éducation, les politiques électorales, la politique en général et les réformes fiscales. Ses contributions philanthropiques personnelles à des hôpitaux, des institutions pédagogiques et d'autres organismes se chiffrent à plus de 300 millions de dollars. Fervent défenseur de la dignité et de l'inclusion, Tom Golisano a utilisé son esprit de pionnier pour créer la Fondation Golisano, dans l'optique d'aider à faire du monde un endroit meilleur pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et un handicap de développement. Fondée en 1985, la Fondation Golisano est désormais l'une des plus importantes fondations privées aux États-Unis, qui se consacre exclusivement au soutien de programmes destinés aux personnes présentant une déficience intellectuelle et un handicap de développement. Disposant d'actifs bruts de 45 millions de dollars, elle octroie plus de 2 millions de dollars en subventions chaque année « Imaginant les possibilités », en défendant les familles, en luttant pour leur dignité et en donnant aux personnes présentant une déficience intellectuelle e un handicap de développement la possibilité de s'épanouir dans leurs communautés.

