Tom Golisano dona USD 30 millones a Olimpiadas Especiales para ampliar los servicios de salud esenciales a nivel mundial para las personas con discapacidades intelectuales

"Al invertir en nuestras Comunidades Saludables, el Sr. Golisano nos permitirá expandirnos a cientos de nuevas regiones nacionales y globales", manifestó la Dra. Alicia Bazzano, directora de Salud de Olimpiadas Especiales. "Este nuevo obsequio llega en un momento crítico para nuestra comunidad global, ya que durante esta pandemia hemos podido ver lo poco que esta población ha sido priorizada".

Las personas con discapacidades intelectuales mueren en promedio entre 16 y 20 años antes que la población general. En la mayoría de los casos, estas muertes se pueden prevenir y son consecuencia de condiciones tratables, como el estreñimiento, las convulsiones y la enfermedad cardíaca. Durante la pandemia, muchas personas con discapacidades intelectuales no han tenido acceso a cuidados y recursos esenciales para la COVID-19 como ventiladores y vacunas.

Un estudio publicado a principios de este año en el New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst, descubrió que las personas con discapacidades intelectuales tienen casi seis veces más probabilidades de morir a causa de la COVID que la población general. La pandemia evidenció cómo, históricamente, las personas con discapacidades intelectuales no han sido vistas como una prioridad para el acceso a una atención en salud equitativa.

Durante los próximos cinco años, Olimpiadas Especiales acercará al mundo a la inclusión en la atención de la salud para las personas con discapacidades intelectuales, a través de diferente acciones estratégicas clave, entre las que se incluyen:

Alcanzar los tres millones de exámenes médicos presenciales y virtuales en más de 100 países y garantizar que se les haga seguimiento.

en más de 100 países y garantizar que se les haga seguimiento. Mejorar la salud y el estado físico en general de 600.000 atletas .

. Llegar a 650.000 niños con discapacidades intelectuales y a sus familias , para ofrecerles servicios de intervención temprana que les permitan caminar, correr, saltar y jugar más pronto.

, para ofrecerles servicios de intervención temprana que les permitan caminar, correr, saltar y jugar más pronto. Crear la Universidad Virtual de Golisano para capacitar a más de 100.000 profesionales de la salud , para que puedan tratar a las personas con discapacidades intelectuales.

, para que puedan tratar a las personas con discapacidades intelectuales. Crear el primer Informe global sobre la salud de las personas con discapacidades intelectuales. Este informe evaluará las disparidades entre los sistemas de salud para desarrollar políticas y prácticas inclusivas en los países objetivo.

Como el principal defensor de la salud de las personas con discapacidades intelectuales, Olimpiadas Especiales está impulsando el acceso a una atención de la salud que cambie la vida para esta población. Desde 2012, Tom Golisano y su fundación han priorizado las necesidades de salud de las personas con DI y ha otorgado donaciones por un total de USD 37 millones para ayudar a lograr la equidad en salud para las personas con DI en todo el mundo, comenzando con el lanzamiento de las Comunidades Saludables de Olimpiadas Especiales.

"Me complace continuar con el apoyo financiero para el extraordinario trabajo en salud de Olimpiadas Especiales, que está ofreciendo a las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo un mejor acceso a los servicios médicos y la oportunidad de vivir vidas más felices y productivas", expresó Golisano. "El impacto de Olimpiadas Especiales en la salud de las personas con DI es impresionante, al igual que su estrategia para potenciar este éxito durante los próximos años. El enfoque en la medición, la estandarización de las prácticas, el diagnóstico temprano, una fuerza laboral capacitada y sistemas de salud que demuestren políticas inclusivas, posicionará de manera efectiva a Olimpiadas Especiales para llevar más lejos nuestro objetivo común de la equidad en salud".

"Durante la última década, el aporte de Tom de USD 67 millones nos ha ayudado a expandir los programas de salud desde servicios médicos locales y regionales hasta contar ahora con más de 120 Comunidades Saludables", indicó el Dr. Timothy Shriver, presidente de Olimpiadas Especiales. "Tom y la directora ejecutiva de la Fundación, Ann Costello, tienen la visión de reducir las disparidades en salud y mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes. Han sido consistentes y abiertos en su compromiso con la salud física y socioemocional de las personas con discapacidades intelectuales. Les agradecemos por su liderazgo, colaboración y pasión por hacer que la atención de la salud sea más equitativa para nuestra población".

Special Olympics Health, que se hizo posible gracias a la Fundación Golisano y, en los Estados Unidos, en colaboración con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, está creando un mundo en el que las personas con discapacidades intelectuales tienen todas las oportunidades de estar saludables y pueden aprovechar al máximo los mismos programas y servicios de salud disponibles para las personas sin discapacidades intelectuales. Olimpiadas Especiales ha realizado 2,5 millones de exámenes médicos gratuitos en 146 países y ha capacitado a cerca de 350.000 profesionales de la salud. La organización está invirtiendo en un enfoque que abarca todo el espectro de la vida, y actúa como aliado en salud para todas las personas con una discapacidad intelectual a lo largo de su vida.

Acerca de Olimpiadas Especiales

Fundado en 1968, Olimpiadas Especiales es un movimiento global que busca acabar con la discriminación hacia las personas con discapacidades intelectuales. Fomentamos la aceptación de todas las personas a través del poder del deporte y los programas de educación, salud y liderazgo. Con más de seis millones de atletas y aliados de Special Olympics Unified Sports® en más de 190 países y territorios, y más de un millón de entrenadores y voluntarios, Olimpiadas Especiales ofrece más de 30 deportes tipo olímpico y más de 100.000 juegos y competencias cada año. Conéctese con nosotros en: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y nuestro blog en Medium. Conozca más en www.SpecialOlympics.org.

Acerca de Tom Golisano y la Fundación Golisano

Tom Golisano, emprendedor, filántropo y líder cívico, es el fundador y presidente de la junta directiva de Paychex, Inc., un proveedor nacional líder en soluciones de nómina, recursos humanos y subcontratación de beneficios, con más de 14.000 empleados y 100 oficinas en todo el país que prestan servicios a más de medio millón de pequeñas y medianas empresas. La visión, la perseverancia y la acción de Tom han dejado una huella indeleble en un amplio espectro de temas que tienen un impacto en la vida, en los negocios, la atención médica, la educación, las políticas de los votantes, la política y la reforma fiscal. Sus contribuciones filantrópicas a título personal para hospitales, instituciones educativas y otras organizaciones superan los USD 330 millones. Como firme defensor de la dignidad y la inclusión, Tom Golisano aplicó su espíritu pionero para establecer la Fundación Golisano a fin de ayudar a hacer del mundo un lugar mejor para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Creada en 1985, la Fundación Golisano es ahora una de las fundaciones privadas más grandes de los Estados Unidos dedicadas exclusivamente a apoyar programas para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Con USD 45 millones en activos brutos, otorga más de USD 2 millones en subvenciones cada año, "imaginando las posibilidades", apoyando a las familias, luchando por su dignidad y ofreciendo a las personas con ID la oportunidad de prosperar en sus comunidades.

