Don Julio, Em Buenos Aires, Leva O 1º Lugar No Latin America's 50 Best Restaurants 2020 E Lista É Revelada Em Cerimônia De Premiação Virtual

Pela primeira vez, o restaurante Don Julio , em Buenos Aires (Argentina), leva o primeiro lugar como The Best Restaurant in Latin America, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna. Os restaurantes Maido e Central, ambos em Lima (Peru), ficaram em 2º e 3º respectivamente, seguidos por A Casa do Porco em São Paulo em 4º e Pujol, da Cidade do México, em 5º.

William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's Best 50 Restaurants, afirma: "Em nossa oitava edição, temos o orgulho de celebrar a gastronomia da América Latina com foco na solidariedade de sua comunidade de restaurantes. Parabenizamos a equipe do Don Julio pela conquista histórica do restaurante, provando que ótimas referências, cozinha tradicional e excelente hospitalidade são uma combinação vencedora".

Este ano, a lista Latin America's 50 Best Restaurants apresenta seis novos restaurantes no ranking: Mérito, de Lima (Peru), recebendo o Highest New Entry Award, patrocinado pela Aspire Lifestyles. O restaurante Mayta, também em Lima, recebe o Highest Climber Award, patrocinado pelo illycaffè, após subir 25 posições até o 24º lugar do ranking.

Outros prêmios incluem o Latin America's Best Pastry Chef Award, concedido à chef Sofia Cortina do La Vitrine, na Cidade do México; Flor de Caña Sustainable Restaurant Award concedido ao restaurante Pujol, também na Cidade do México; e Gin Mare Art of Hospitality Award, entregue ao restaurante Central, em Lima (Peru).

Os prêmios pré-anunciados para 2020 incluem: Latin America's Best Female Chef Award, concedido à chef Narda Lepes, do Narda Comedor em Buenos Aires (Argentina); American Express Icon Award, concedido à chef Janaina Rueda, do A Casa do Porco e O Bar da Dona Onça, em São Paulo; Miele One To Watch Award, concedido ao restaurante Fauna no Valle de Guadalupe (México); e Estrella Damm Chefs' Choice Award, entregue à chef Leonor Espinosa do restaurante Leo, em Bogotá (Colômbia).

Reconhecendo ainda mais o papel fundamental dos restaurantes na sociedade, o Latin America's 50 Best Restaurants também anunciou El Espíritu de América Latina, uma coleção de estabelecimentos que tiveram impacto positivo em suas comunidades. Para ver a coleção completa, clique aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358446/Don_Julio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357936/50_Best_Latin_America_Logo.jpg

Contatos

Bárbara Amaro

[email protected]

Leandro Brasil

[email protected]

+1 (305) 860-1000

FONTE Latin America’s 50 Best Restaurants

SOURCE Latin America’s 50 Best Restaurants