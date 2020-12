Don Julio En Buenos Aires Ocupa El Puesto No.1 De Latin America's 50 Best Restaurants 2020, Revelada En Una Ceremonia Virtual

Por primera vez, Don Julio en Buenos Aires ocupa el puesto No.1 como The Best Restaurant in Latin America, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna. Maido y Central de Lima ocupan el puesto No.2 y No.3 respectivamente, seguidos por A Casa do Porco en São Paulo en el puesto No.4 y Pujol en la Ciudad de México en el puesto No.5.