Dongguan sedia Campeonato Asiático de Maratona, e seu desenvolvimento de alta qualidade atrai talentos globais

DONGGUAN, China, 23 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 22 de dezembro, o 17º Campeonato Asiático de Maratona e a Maratona Internacional de Dongguan 2019 começaram em Dongguan, uma cidade com desenvolvimento de alta qualidade no sudeste da China. Quarenta e dois atletas de 16 países e regiões, incluindo China, Japão, Coreia do Norte e Tailândia, e mais de 30 mil entusiastas da maratona de 28 países e regiões participaram do evento. Daichi Kamino, do Japão, e Ri Kwang OK, da Coreia do Norte, conquistaram o primeiro lugar nas competições masculina e feminina do Campeonato Asiático de Maratona, respectivamente.

Este evento é organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA) e pela Associação Chinesa de Atletismo, e sediado pelo Governo Popular do Município de Dongguan. Esta é a segunda vez em que Dongguan realiza o Campeonato Asiático de Maratona desde o último evento, em 2017. Dongguan enviou um convite caloroso ao mundo enquanto convidava os atletas asiáticos a participar e correr por um futuro melhor. A cidade espera poder compartilhar globalmente o charme ecológico, cultural e inovador da qualidade de Dongguan, uma metrópole dentro da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Daichi Kamino disse em entrevista após a prova que foi a primeira vez em que visitou a China. Encantado pelo ambiente bonito e limpo de Dongguan, ele gostaria de visitar a cidade novamente no futuro.

A atmosfera aberta, inclusiva, hospitaleira e amigável de Dongguan também impressionou Dahlan Al-Hamad, presidente da AAA. Ele afirmou que a família AAA tinha certeza de que testemunharia um dos melhores campeonatos do mundo ao conceder a Dongguan o direito de sediar o evento.

Wong Tsz Yan, de Hong Kong, disse que, durante a prova, houve muitos torcedores, funcionários e voluntários aplaudindo ao longo do percurso com grande entusiasmo. A cidade inteira é muito enérgica e calorosa. Ela espera que tenha mais oportunidades de participar do evento.

Para Radio Khubbiev, líder da equipe do Uzbequistão, esta foi a segunda vez em Dongguan. Ele ficou maravilhado com o desenvolvimento do município e satisfeito com os bons resultados alcançados pelos membros de sua equipe na bela cidade.

Du Feng, melhor técnico da Associação Chinesa de Basquete e treinador principal da seleção de basquete masculino da China, disse em entrevista: "O evento, que fica mais profissional a cada ano, é ótimo para aqueles que gostam de correr e manter a forma física. As pessoas sentem-se energizadas na sua vida diária aqui. Espero que todos possam sentir a alegria do esporte."

Um porta-voz do Comitê Organizador de Dongguan disse que Dongguan tem testemunhado grande progresso por meio de seus esforços para promover o desenvolvimento de alta qualidade. Mais e mais talentos estão se reunindo em Dongguan, totalizando 1,95 milhão, entre os quais 126 mil são talentos de alto nível. Ambos os números estão aumentando ano após ano, e Dongguan ficou em sexto lugar entre os destinos mais populares para pessoas com formação universitária em 2019. Dongguan também está se esforçando para proporcionar um ambiente mais habitável e profissional a esses talentos. Convidar talentos para participar da Maratona Internacional de Dongguan é uma das medidas.

FONTE The People's Government of Dongguan Municipality

