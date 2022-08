Donner de la voix à l'économie privée : Ouverture de la convention internationale des entrepreneurs de Dongguan 2022

DONGGUAN, Chine, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- Les entrepreneurs de cette ville du sud de la Chine, qui constituent déjà une force importante dans le soutien de la croissance économique de Dongguan, participent à la convention internationale des entrepreneurs de Dongguan 2022, qui se tient les 28 et 29 août. Outre le site principal situé à Dongguan, des sessions parallèles sont également organisées à San Francisco, Hawaii, en Allemagne, en Australie, au Canada et en Malaisie. Cette initiative permet d'attirer davantage d'investissements de la part de la communauté internationale des affaires, notamment des entrepreneurs étrangers de Dongguan.

« Des entreprises de renommée mondiale, des représentants d'entrepreneurs de Dongguan, ainsi que des experts et des universitaires de renom sont réunis sur le site principal, tandis que des entrepreneurs étrangers de Dongguan participent à des sessions virtuelles en parallèle. Plus de 1 000 personnalités participent à l'événement, en personne ou par vidéoconférence », a déclaré Liang Shaoguang, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire de la municipalité de Dongguan, organisateur de la convention.

Selon Liu Jiale, secrétaire général adjoint de la convention, des entrepreneurs exceptionnels de Dongguan ont été récompensés pour leur dévouement à l'innovation scientifique et technologique et à la fabrication avancée dans des secteurs de haute technologie représentatifs et influents tels que la biomédecine, la fabrication intelligente, les équipements de pointe et les matériaux semi-conducteurs.

Les entrepreneurs de Dongguan dans leur ensemble, ainsi que l'économie privée, sont le pivot de la préservation de la réputation de la ville en tant que centre manufacturier, a souligné Ouyang Zhong, président de la Fédération internationale des entrepreneurs de Dongguan. Après plus de quatre décennies de réforme et de libéralisation, Dongguan est devenue la plaque tournante de la fabrication de pointe en Chine. Ses principales entreprises industrielles sont plus nombreuses que celles des autres villes de niveau préfectoral, et elle abrite le deuxième plus grand groupe d'entreprises de haute technologie du pays. Ces réussites n'auraient pas été possibles sans une solide économie privée. Selon les statistiques, en 2021, le secteur privé représentait 62 % de la production des grandes entreprises industrielles de la ville et 70 % de leurs bénéfices et impôts, tout en étant à l'origine de 62 % de la création de nouveaux emplois et en constituant 94 % des entités du marché.

Selon le comité organisateur de la convention, l'intérêt de l'événement réside dans la tenue d'un sommet économique et d'un forum sur la croissance de l'industrie des semi-conducteurs. Les échanges académiques du forum portent notamment sur les moyens de stimuler la prochaine vague de mondialisation, le rôle de Dongguan dans la grande région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, les technologies clés des semi-conducteurs de troisième génération et leur développement futur, et la manière dont les entreprises de semi-conducteurs de la ville percent et poursuivent l'innovation dans l'ère post-COVID-19. Ces discussions peuvent être une source d'inspiration pour les entreprises privées de Dongguan, qui sont impatientes de saisir les nouvelles opportunités de progrès technologique, de transformation de l'entreprise et de contribuer davantage au projet d'innovation scientifique et technologique et de fabrication avancée de la ville.

La convention souhaite transmettre deux messages clairs. Tout d'abord, Dongguan promet de rester attachée à l'esprit d'entreprise, à l'augmentation du niveau d'alphabétisation des travailleurs de l'économie privée et à une communauté d'acteurs énergiques du marché. Ensuite, au-delà du maintien d'un climat commercial exemplaire à l'échelle nationale, la ville s'efforcera d'attirer les talents et les investissements étrangers pour un développement de qualité.

SOURCE The Organizing Committee of the 2022 World Dongguan Entrepreneurs Convention