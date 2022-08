Uma voz mais alta para a economia privada: tem início a Convenção Mundial de Empreendedores de Dongguan de 2022

DONGGUAN, China, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Já representando uma força significativa para sustentar o crescimento econômico de Dongguan, empreendedores da cidade do sul da China comparecem à Convenção Mundial de Empreendedores de Dongguan de 2022, realizada de 28 a 29 de agosto. Além do local principal em Dongguan, sessões paralelas também são realizadas em São Francisco, no Havaí, na Alemanha, na Austrália, no Canadá e na Malásia. Um movimento como esse ajuda a atrair mais investimentos da comunidade global de negócios, incluindo empreendedores de Dongguan no exterior.

"O local principal é visitado fisicamente por empresas de renome mundial, representantes de empreendedores de Dongguan e célebres especialistas e acadêmicos, enquanto as sessões paralelas contam com a participação virtual de empreendedores de Dongguan no exterior. Mais de mil personalidades participam do evento, presencialmente ou por videoconferência", disse Liang Shaoguang, vice-secretário-geral do Governo Popular do Município de Dongguan, o organizador da convenção.

Excelentes empreendedores de Dongguan foram homenageados por sua dedicação à inovação científica e tecnológica e fabricação avançada em setores representativos e influentes de alta tecnologia como biomedicina, fabricação inteligente, equipamentos avançados e materiais de semicondutores, de acordo com Liu Jiale, vice-secretário-geral da convenção.

Os empreendedores de Dongguan como um todo, juntamente com a economia privada, estão no eixo da cidade, preservando sua reputação como centro de manufatura, conforme observou Ouyang Zhong, presidente da Federação de Empreendedores de Dongguan. Após mais de quatro décadas de reforma e abertura, Dongguan tornou-se o centro de fabricação avançada da China. Suas importantes empresas industriais ultrapassam as de outras cidades no nível de município, e ela abriga o segundo maior cluster de empresas de alta tecnologia do país. Esses sucessos não teriam sido possíveis sem uma forte economia privada. Estatísticas mostram que, em 2021, o setor privado representou 62% da produção das principais empresas industriais da cidade e 70% de seus lucros e tributação, além de ter impulsionado 62% da geração de novos empregos e composto 94% das entidades do mercado.

De acordo com o comitê organizador da Convenção, o que merece atenção é que o evento também conta com uma cúpula econômica e um fórum sobre o crescimento do setor de semicondutores. As discussões acadêmicas no fórum são sobre maneiras de impulsionar a próxima onda de globalização, o papel de Dongguan na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, as principais tecnologias dos semicondutores de terceira geração e seu desenvolvimento futuro, e como as empresas de semicondutores da cidade promovem e buscam a inovação na era pós-COVID-19, entre outros tópicos. Esse intercâmbio de opiniões pode ser, em essência, uma fonte de inspiração para as empresas privadas de Dongguan, uma vez que elas estão ansiosas para aproveitar novas oportunidades de avanços tecnológicos, transformação corporativa e uma contribuição ainda maior para o plano da cidade em termos de inovação científica e tecnológica e fabricação avançada.

A convenção pretende transmitir duas mensagens claras. Em primeiro lugar, Dongguan promete se manter dedicada ao empreendedorismo, a níveis mais altos de conhecimento entre os trabalhadores da economia privada e a uma comunidade cheia de energia de participantes do mercado. Em segundo lugar, além de manter um clima comercial exemplar em todo o país, a cidade avançará ainda mais na atração de talentos e investimentos do exterior para obter um desenvolvimento de alta qualidade.

FONTE The Organizing Committee of the 2022 World Dongguan Entrepreneurs Convention

