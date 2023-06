Donnez vie à l'énergie verte : GCL SI dévoile des produits et des solutions d'énergie renouvelable à l'Intersolar 2023 et s'engage à réduire l'empreinte carbone grâce à ses dispositions de chaîne industrielle mondiale

MUNICH, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. (« GCL SI », SHE:002506), un important fournisseur de services d'énergie renouvelable à guichet unique, expose son portefeuille de produits phares de modules photovoltaïques et de solutions de stockage d'énergie, et présente ses dispositions de chaîne industrielle mondiale intégrée lors de la conférence Intersolar Europe 2023 (Intersolar 2023) qui se tient du 14 au 16 juin à Munich, en Allemagne.

GCL System Integration Technology: a leading one-stop renewable energy service provider

En tant que plus grand et plus influent salon de l'industrie solaire, l'Intersolar 2023 a rassemblé presque tous les leaders de l'industrie à travers le monde pour explorer l'innovation, échanger les tendances de développement, et rencontrer des clients potentiels. GCL SI sera au stand A1.150 à Messe München.

À l'Intersolar 2023, GCL SI lance son module monocristallin bifacial TOPCon en Europe, qui affiche un rendement des cellules solaires de 24,1 à 24,8 % avec des LID et LeTID réduites, tout en augmentant les performances de production d'énergie en faible lumière et en optimisant le coefficient de température. Le taux bifacial atteint une moyenne de 80 %, avec 5 à 30 % d'augmentation des retours.

Le module BIPV TOPCon, adapté aux projets sur toits avec une structure composite légère et résistante aux intempéries, réduit le risque de microfissures grâce à la technique de coupe non destructive, et le module de grandes plaquettes de silicium réduit également le coût global. Le module est certifié pour les feux de classe A, 100 % étanche, résistant au vent de niveau 16 avec une fonction de dissipation naturelle de chaleur et une installation et un entretien plus pratiques.

Le stand de GCL à l'Intersolar 2023 présente également deux produits : le silicium granulaire et le système de stockage d'énergie. Le polysilicium granulaire FBR présente les avantages d'un investissement unitaire, d'un coût opérationnel et d'émissions de carbone inférieurs à ceux du silicium en barre, et sa meilleure qualité est essentielle au développement efficace de la chaîne industrielle des modules de types n. Les systèmes de stockage d'énergie des séries Honor et Evolution, quant à eux, sont conçus pour des applications pour tous les scénarios avec une excellente assurance de sécurité et de rentabilité. L'écologie industrielle « PV+ » bas carbone de GCL SI a permis d'économiser 2,1 milliards de kWh d'électricité en 2022 en Chine, tout en réduisant les émissions de carbone de 1,18 million de tonnes.

« GCL SI est très heureux de participer à l'Intersolar 2023 et d'apporter nos derniers succès, produits et solutions d'innovation à un public mondial ; nous avons toujours mis l'accent sur une feuille de route de développement mondial visant à développer les activités à l'étranger, y compris en reconstruisant de l'équipe GCL SI en Europe. Dans notre usine de Wuhu, dans la province de l'Anhui, nous avons mis en place un projet de cellules photovoltaïques TOPCon de 20 GW qui devrait commencer à produire en juillet. Nous demeurons déterminés à mettre en place une structure industrielle complète qui réduira l'empreinte carbone et rendra le monde meilleur », a déclaré Thomas Zhang, directeur général de GCL SI.

Déterminé à passer de « producteur d'énergie propre » à « fournisseur de services complets d'énergie propre » et à atteindre l'objectif de devenir une entreprise mondiale respectée en matière d'énergie nouvelle et d'énergie propre, GCL tire parti de son expertise pour contribuer à atteindre la neutralité carbone et à créer un monde vert et sans carbone pour les populations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2101575/image.jpg

SOURCE GCL System Integration Technology