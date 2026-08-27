DOOGEE rozšiřuje na veletrhu IFA Berlin 2026 ekosystém pro outdoorový život a umožňuje objevovat svět bez omezení

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DOOGEE

Aug 27, 2026, 03:10 ET

BERLÍN, 27. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Globální značka chytrých zařízení DOOGEE na veletrhu IFA Berlin 2026 představí svou strategii ekosystému poháněného umělou inteligencí, která propojuje oblasti Outdoor Life, Smart Life a Home Life. Ekosystém Outdoor Life kombinuje odolné smartphony, chytrá nositelná zařízení a audio zařízení s otevřenou konstrukcí (open-ear), aby uživatelům poskytl bezpečnější, chytřejší a intenzivnější zážitky při pobytu venku.

Ekosystém postavený na konceptu „DOOGEE AI, Connect Beyond Limits" nabízí lepší ochranu, delší výdrž a chytré nástroje pro každé dobrodružství.

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Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits
Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits

Účinnost: dlouhá výdrž pro delší dobrodružství

Spolehlivý zdroj energie je pro objevování přírody nezbytný. Odolný smartphone V Max 2 Pro je vybaven mohutnou baterií o kapacitě 22 000 mAh a podporou reverzního nabíjení, díky čemuž mohou uživatelé současně napájet až tři outdoorová zařízení. Tento telefon, navržený pro dlouhé cesty, zajišťuje, že průzkumníci zůstanou ve spojení a budou připraveni, ať už se vydají kamkoli.

Důvěra: jistota v každém prostředí

Outdoorová dobrodružství vyžadují spolehlivé nástroje a inteligentní asistenci. Odolný smartphone S300 Plus Thermal integruje termovizi ve vysokém rozlišení s podporou umělé inteligence a rozlišením až 1 440 × 1 080, což uživatelům pomáhá identifikovat teplotní kolísání a skryté zdroje tepla ve složitých prostředích.

Outdoorové chytré hodinky Anymoving M1 Pro disponují dvoupásmovou GPS navigací, výdrží baterie až 30 dní a vědeckou sportovní analýzou, což podporuje přesné určování polohy, sledování výkonu a objevování s důvěrou.

Outdoorová estetika: styl se snoubí s dobrodružstvím

Outdoorová technologie by měla spojovat odolný výkon s outdoorovou estetikou. Otevřená sluchátka BoneBeat Swim Ray s kostním vedením poskytují pohlcující zvuk a zároveň umožňují uživatelům vnímat své okolí. Díky bezpečnostnímu LED světlu a vodotěsnosti podle normy IP68 zvyšují viditelnost a spolehlivost při nočních aktivitách, plavání a extrémních outdoorových dobrodružstvích.

Ekosystém DOOGEE Outdoor: Objevujte dál, zažívejte více

Na veletrhu IFA Berlin 2026 potvrzuje DOOGEE své odhodlání vytvořit ucelený outdoorový ekosystém, který propojuje odolný hardware, chytré technologie a zážitky zaměřené na dobrodružství. Od výkonných smartphonů přes inteligentní nositelná zařízení až po audio zařízení s otevřenou konstrukcí DOOGEE nadále umožňuje uživatelům objevovat svět dál a s větší jistotou.

DOOGEE na veletrhu IFA Berlín 2026

  • Datum: 4.–8. září 2026
  • Místo konání: Messe Berlin, Německo
  • Hala a stánek: Hala 4.2 • Stánek 129
  • Webové stránky: www.doogee.com

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