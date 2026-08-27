DOOGEE rozšiřuje na veletrhu IFA Berlin 2026 ekosystém pro outdoorový život a umožňuje objevovat svět bez omezení
News provided byDOOGEE
Aug 27, 2026, 03:10 ET
BERLÍN, 27. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Globální značka chytrých zařízení DOOGEE na veletrhu IFA Berlin 2026 představí svou strategii ekosystému poháněného umělou inteligencí, která propojuje oblasti Outdoor Life, Smart Life a Home Life. Ekosystém Outdoor Life kombinuje odolné smartphony, chytrá nositelná zařízení a audio zařízení s otevřenou konstrukcí (open-ear), aby uživatelům poskytl bezpečnější, chytřejší a intenzivnější zážitky při pobytu venku.
Ekosystém postavený na konceptu „DOOGEE AI, Connect Beyond Limits" nabízí lepší ochranu, delší výdrž a chytré nástroje pro každé dobrodružství.
Účinnost: dlouhá výdrž pro delší dobrodružství
Spolehlivý zdroj energie je pro objevování přírody nezbytný. Odolný smartphone V Max 2 Pro je vybaven mohutnou baterií o kapacitě 22 000 mAh a podporou reverzního nabíjení, díky čemuž mohou uživatelé současně napájet až tři outdoorová zařízení. Tento telefon, navržený pro dlouhé cesty, zajišťuje, že průzkumníci zůstanou ve spojení a budou připraveni, ať už se vydají kamkoli.
Důvěra: jistota v každém prostředí
Outdoorová dobrodružství vyžadují spolehlivé nástroje a inteligentní asistenci. Odolný smartphone S300 Plus Thermal integruje termovizi ve vysokém rozlišení s podporou umělé inteligence a rozlišením až 1 440 × 1 080, což uživatelům pomáhá identifikovat teplotní kolísání a skryté zdroje tepla ve složitých prostředích.
Outdoorové chytré hodinky Anymoving M1 Pro disponují dvoupásmovou GPS navigací, výdrží baterie až 30 dní a vědeckou sportovní analýzou, což podporuje přesné určování polohy, sledování výkonu a objevování s důvěrou.
Outdoorová estetika: styl se snoubí s dobrodružstvím
Outdoorová technologie by měla spojovat odolný výkon s outdoorovou estetikou. Otevřená sluchátka BoneBeat Swim Ray s kostním vedením poskytují pohlcující zvuk a zároveň umožňují uživatelům vnímat své okolí. Díky bezpečnostnímu LED světlu a vodotěsnosti podle normy IP68 zvyšují viditelnost a spolehlivost při nočních aktivitách, plavání a extrémních outdoorových dobrodružstvích.
Ekosystém DOOGEE Outdoor: Objevujte dál, zažívejte více
Na veletrhu IFA Berlin 2026 potvrzuje DOOGEE své odhodlání vytvořit ucelený outdoorový ekosystém, který propojuje odolný hardware, chytré technologie a zážitky zaměřené na dobrodružství. Od výkonných smartphonů přes inteligentní nositelná zařízení až po audio zařízení s otevřenou konstrukcí DOOGEE nadále umožňuje uživatelům objevovat svět dál a s větší jistotou.
DOOGEE na veletrhu IFA Berlín 2026
- Datum: 4.–8. září 2026
- Místo konání: Messe Berlin, Německo
- Hala a stánek: Hala 4.2 • Stánek 129
- Webové stránky: www.doogee.com
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