DOOGEE prezentuje na targach IFA Berlin 2026 ekosystem Outdoor Life dla tych, którzy chcą odkrywać więcej

BERLIN, 27 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- DOOGEE, globalna marka inteligentnych urządzeń, zaprezentuje podczas targów IFA Berlin 2026 strategię ekosystemu opartego na AI, obejmującą obszary Outdoor Life, Smart Life i Home Life. Ekosystem Outdoor Life tworzą wytrzymałe smartfony, inteligentne urządzenia noszone i słuchawki o otwartej konstrukcji, zapewniając użytkownikom inteligentniejsze rozwiązania, wyższy poziom bezpieczeństwa i większą immersyjność podczas aktywności w terenie.

Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits

Ekosystem, rozwijany wokół hasła „DOOGEE AI, Connect Beyond Limits" („DOOGEE AI, łączność bez granic"), zapewnia lepszą ochronę, dłuższy czas pracy i inteligentne funkcje przydatne podczas każdej wyprawy.

Wydajność: energia na dłuższe wyprawy

Niezawodne zasilanie ma kluczowe znaczenie podczas wypraw w terenie. Wytrzymały smartfon V Max 2 Pro ma pojemną baterię 22 000 mAh i obsługuje ładowanie zwrotne, dzięki czemu może zasilać jednocześnie nawet trzy urządzenia zewnętrzne. Zaprojektowany z myślą o długich trasach, dba o łączność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników nawet podczas długich wypraw.

Niezawodność: pewność w każdych warunkach

Przygody w terenie wymagają sprawdzonych narzędzi i inteligentnego wsparcia. Wytrzymały smartfon S300 Plus Thermal wyposażono w funkcję wspieranego przez AI obrazowania termicznego HD w rozdzielczości do 1440×1080, która umożliwia wykrywanie różnic temperatury i ukrytych źródła ciepła w złożonym otoczeniu.

Z kolei terenowy smartwatch Anymoving M1 Pro wyposażono w dwuzakresową nawigację GPS po trasie, baterię wystarczającą na 30 dni działania urządzenia oraz funkcję naukowej analizy aktywności sportowych, które ułatwiają orientację w terenie, śledzenie wyników i planowanie wypraw.

Outdoorowa estetyka: styl i przygoda w jednym

Technologia wspomagająca aktywności w terenie powinna łączyć wytrzymałość z dopracowaną estetyką. Otwarte słuchawki BoneBeat Swim Ray z przewodzeniem kostnym zapewniają immersyjne brzmienie, nie odcinając przy tym użytkownika od dźwięków w otoczeniu. Lampka bezpieczeństwa LED i wodoszczelna konstrukcja w klasie IP68 zwiększają widoczność i niezawodność podczas aktywności w nocy, pływania oraz wymagających wypraw w terenie.

Ekosystem DOOGEE Outdoor: odkrywaj dalej, doświadczaj więcej

Podczas targów IFA Berlin 2026 DOOGEE prezentuje spójną wizję ekosystemu technologii wspomagających aktywność w terenie, w którym wytrzymały sprzęt oraz inteligentne rozwiązania i funkcje stworzone z myślą o przygodzie działają razem. Od wydajnych smartfonów po inteligentne urządzenia noszone i słuchawki o otwartej konstrukcji - DOOGEE daje użytkownikom rozwiązania, na których mogą polegać w terenie.

DOOGEE na IFA Berlin 2026