DOOGEE prezentuje na targach IFA Berlin 2026 ekosystem Outdoor Life dla tych, którzy chcą odkrywać więcej

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DOOGEE

Aug 27, 2026, 03:12 ET

BERLIN, 27 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- DOOGEE, globalna marka inteligentnych urządzeń, zaprezentuje podczas targów IFA Berlin 2026 strategię ekosystemu opartego na AI, obejmującą obszary Outdoor Life, Smart Life i Home Life. Ekosystem Outdoor Life tworzą wytrzymałe smartfony, inteligentne urządzenia noszone i słuchawki o otwartej konstrukcji, zapewniając użytkownikom inteligentniejsze rozwiązania, wyższy poziom bezpieczeństwa i większą immersyjność podczas aktywności w terenie.

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Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits
Outdoor Life Ecosystem, Explore Beyond Limits

Ekosystem, rozwijany wokół hasła „DOOGEE AI, Connect Beyond Limits" („DOOGEE AI, łączność bez granic"), zapewnia lepszą ochronę, dłuższy czas pracy i inteligentne funkcje przydatne podczas każdej wyprawy.

Wydajność: energia na dłuższe wyprawy

Niezawodne zasilanie ma kluczowe znaczenie podczas wypraw w terenie. Wytrzymały smartfon V Max 2 Pro ma pojemną baterię 22 000 mAh i obsługuje ładowanie zwrotne, dzięki czemu może zasilać jednocześnie nawet trzy urządzenia zewnętrzne. Zaprojektowany z myślą o długich trasach, dba o łączność i poczucie bezpieczeństwa użytkowników nawet podczas długich wypraw.

Niezawodność: pewność w każdych warunkach

Przygody w terenie wymagają sprawdzonych narzędzi i inteligentnego wsparcia. Wytrzymały smartfon S300 Plus Thermal wyposażono w funkcję wspieranego przez AI obrazowania termicznego HD w rozdzielczości do 1440×1080, która umożliwia wykrywanie różnic temperatury i ukrytych źródła ciepła w złożonym otoczeniu.

Z kolei terenowy smartwatch Anymoving M1 Pro wyposażono w dwuzakresową nawigację GPS po trasie, baterię wystarczającą na 30 dni działania urządzenia oraz funkcję naukowej analizy aktywności sportowych, które ułatwiają orientację w terenie, śledzenie wyników i planowanie wypraw.

Outdoorowa estetyka: styl i przygoda w jednym

Technologia wspomagająca aktywności w terenie powinna łączyć wytrzymałość z dopracowaną estetyką. Otwarte słuchawki BoneBeat Swim Ray z przewodzeniem kostnym zapewniają immersyjne brzmienie, nie odcinając przy tym użytkownika od dźwięków w otoczeniu. Lampka bezpieczeństwa LED i wodoszczelna konstrukcja w klasie IP68 zwiększają widoczność i niezawodność podczas aktywności w nocy, pływania oraz wymagających wypraw w terenie.

Ekosystem DOOGEE Outdoor: odkrywaj dalej, doświadczaj więcej

Podczas targów IFA Berlin 2026 DOOGEE prezentuje spójną wizję ekosystemu technologii wspomagających aktywność w terenie, w którym wytrzymały sprzęt oraz inteligentne rozwiązania i funkcje stworzone z myślą o przygodzie działają razem. Od wydajnych smartfonów po inteligentne urządzenia noszone i słuchawki o otwartej konstrukcji - DOOGEE daje użytkownikom rozwiązania, na których mogą polegać w terenie.

DOOGEE na IFA Berlin 2026

  • Data: 4–8 września 2026 r.
  • Miejsce: Messe Berlin, Niemcy
  • Hala i stoisko: Hala 4.2 • stoisko nr 129
  • Strona internetowa: www.doogee.com

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