DoorDash anuncia plan para dar $ 1,000,000 a DASHERS y organizaciones sin fines de lucro

SAN FRANCISCO, 8 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- DoorDash anunció hoy los detalles de un nuevo esfuerzo para apoyar a Dashers y las organizaciones comunitarias que les importan. Por cada 25 entregas que un Dasher complete entre el 5 al 18 de abril, serán elegible a ser seleccionado como uno de los 10 Dashers recibiendo $ 50,000 para su uso propio y $50,000 adicionales para una organización caritativa* significando un total de $ 1 millón en contribuciones a Dashers y organizaciones sin fines de lucro.

"En el pasado año, Dashers sostuvieron nuestros vecindarios, y conectaron a los clientes y miembros de la comunidad con artículos, alimentos y comidas esenciales. Adicionalmente, permitieron que los restaurantes adapten sus servicios para satisfacer los nuevos requisitos de un mundo permaneciendo durante la pandemia COVID-19", Sueli Shaw, jefe de impacto social de DoorDash dijo. "Para celebrar todo lo que los Dashers han hecho para nuestras comunidades, DoorDash continua con nuestro compromiso de apoyar a los Dashers y a las causas que les importan".

Las organizaciones elegibles para donaciones enfrentan causas complejas como combatir el hambre, el empoderamiento económico y la justicia social. Estos grupos fueron seleccionados en consulta con el Consejo Comunitario de Dashers de DoorDash y el Consejo de Voces de Dashers de Color .

"Sé que Dashing ayudó a que la gente se sintieran tranquilos con la habilidad de hacer pedidos en sus lugares favoritos y estar seguros al mismo tiempo que apoyaron a los restaurantes durante la pandemia," dijo Alfonso Auz, un Dasher en Charlotte, Carolina del Norte. "Creo que esta es una idea excelente - son 10 Dashers que definitivamente darán un gran uso a $ 50,000 para ellos mismos, y luego tendrán $ 50,000 para hacer una diferencia en la vida de los demás".

Además de la oportunidad de ganar, todos los Dashers de los Estados Unidos ahora pueden acceder a $20 en crédito de CarAdvise y acceder a descuentos para el mantenimiento automovilístico. **

Los diez ganadores se darán a conocer el 23 de abril de 2021.

Para obtener más información, visite dasher.doordash.com.

*No se requiere compra. La compra no aumentará sus posibilidades de ganar. Abierto a residentes legales de los EE. UU. (Excepto FL y NY) y D.C. al menos de la mayoría de edad en su jurisdicción de residencia. Comienza a las 12:01 am PT el 4/5/21 y finaliza a las 11:59 pm PT el 4/18/2021. Límite de quince (15) participaciones por persona. Los ganadores seleccionarán entre organizaciones benéficas determinadas en asociación con el Consejo Comunitario de Dashers de DoorDash y el Consejo de Voces de Dashers de Color. La lista se compartirá con la confirmación de la participación ganadora. Para conocer las Reglas Oficiales, incluido cómo realizar una participación (incluida la participación en él formulario web), la descripción del premio y la declaración de probabilidades, visite aquí . Patrocinador: DoorDash, Inc.

** CarAdvise procesará la reserva del servicio y el canje de promociones. El descuento promocional de $ 20 se divide en dos transacciones, se aplica un descuento de $ 10 por transacción. Las promociones no se pueden canjear por tienda. Válido por un solo uso. Sin valor monetario. Nulo donde esté prohibido. No combinable con otras ofertas. No válido en compras anteriores y sin aplacamientos. Pueden aplicarse otras restricciones, tarifas e impuestos. Consulte CarAdvise para obtener más detalles. Sujeto a cambios, todos los derechos reservados. Derechos reservados CarAdvise 2021.

