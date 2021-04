Doosan Robotics dévoile le premier système ROS de l'industrie compatible avec le ROS 2 Foxy Fitzroy

Doosan Robotics a conçu stratégiquement son package ROS 2 Foxy de sorte à en assurer la commodité et l'accessibilité. Comme il est compatible avec le langage de programmation de Doosan (DRL), les opérateurs de robots Doosan ayant uniquement des connaissances de base en matière de ROS (Robot Operating System) peuvent facilement créer des applications robotiques intelligentes. Le package devrait accélérer le développement d'applications robotiques dans divers domaines, dont la préhension, l'intégration de solutions robotiques mobiles et le contrôle de plusieurs robots en plus des contrôles existants. L'entreprise prévoit de prendre en charge ROS 2 sur diverses plateformes comme Windows et AWS RoboMaker d'Amazon à partir du second semestre de 2021 ainsi que le déploiement d'un plus grand nombre d'applications robotiques intégrant le cloud et l'IA.

Pour familiariser les utilisateurs avec ROS 2 et présenter ses nouvelles fonctionnalités aux opérateurs, l'entreprise fournira des tutoriels sur la création de fonctions robotiques via son site de soutien partenaire, Doosan Robot LAB. Des tutoriels vidéo sur l'application ROS seront également mis à disposition sur le site.

Doosan Robotics offre des solutions mettant en œuvre ROS Kinetic et ROS Melodic depuis 2019, et a également distribué le système ROS Noetic en mars de cette année. À ce jour, les solutions de Doosan Robotics sont officiellement compatibles avec quatre versions de ROS.

« Pour faire face à la tendance croissante de robots utilisant ROS, Doosan Robotics a développé le package ROS 2 Foxy afin de permettre à un plus grand nombre de clients locaux et internationaux de créer des applications robotiques plus facilement et rapidement, a déclaré Chae Dong-hwi, PDG de Doosan Robotics. Nous continuerons d'améliorer la fonctionnalité ROS 2 et de le rendre plus accessible pour nos clients, tout en élargissant la gamme de secteurs pris en charge. »

À propos de Doosan Robotics

Fondée en 2015 par Doosan Group, Doosan Robotics créé la technologie dernière génération pour repenser la chaine de production. Constituée en 1896, Doosan Group est l'une des plus anciennes et des plus grandes entreprises de Corée du Sud, spécialisée dans la machinerie, l'organisation des usines et les composants. Le groupe compte 25 sociétés affiliées et 114 entités internationales dans le monde entier, ayant généré un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars américains en 2020. Pour en savoir plus sur Doosan Robotics, consultez le site https://www.doosanrobotics.com/fr/Index.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1484314/Photo__Doosan_Robotics_Unveils_Industry_s_First_ROS_Package_that_Supports_ROS_2_Foxy_Fitzroy.jpg

