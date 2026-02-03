Doral College y la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO anuncian programa de Doble Titulación Italia-Estados Unidos

El Programa de Doble Titulación permite a los estudiantes obtener dos títulos universitarios acreditados—uno otorgado en Estados Unidos y otro en Italia—a través de una trayectoria académica integrada. La colaboración une el Bachelor of Business Administration de Doral College con el Bachelor in Economics and Business Management de UNINETTUNO, alineados mediante un Acuerdo de Aprendizaje formal entre ambas instituciones.

Gracias a un marco claramente definido de transferencia de créditos que conecta los créditos académicos de Estados Unidos con el sistema europeo ECTS, los estudiantes completan cursos en ambas instituciones utilizando plataformas avanzadas de aprendizaje en línea. Los estudiantes de Doral College pueden cursar el título italiano completando asignaturas aprobadas a través del entorno digital de UNINETTUNO, mientras que los estudiantes de UNINETTUNO pueden obtener el título estadounidense mediante el campus virtual de Doral College con sede en Florida.

"El lanzamiento de este Programa de Doble Titulación refleja la visión de Doral College de una educación superior sin fronteras", afirmó Judith Marty, Presidenta de Doral College. "Al colaborar con UNINETTUNO, ofrecemos a nuestros estudiantes una oportunidad excepcional de obtener un segundo título con reconocimiento internacional, ampliar su perspectiva global y adquirir las habilidades necesarias para triunfar en un mundo competitivo e interconectado".

"El lanzamiento de este Programa de Doble Titulación con Doral College representa un paso significativo en el fortalecimiento de la cooperación académica entre Italia y Estados Unidos, ofreciendo a los estudiantes nuevas oportunidades de educación internacional y desarrollo profesional", señaló la Prof. Maria Amata Garito, Rectora de la Universidad UNINETTUNO. "Este acuerdo marca un avance concreto hacia un modelo universitario abierto e inclusivo, capaz de superar las barreras geográficas y promover el derecho a la educación mediante herramientas innovadoras reconocidas a nivel internacional".

Fundado en Miami, Doral College es una institución privada y acreditada, comprometida con la excelencia académica, la accesibilidad y la educación alineada con el mercado laboral. Reconocido por su fuerte enfoque en negocios, liderazgo e innovación, Doral College atiende a una población estudiantil diversa y prioriza modelos de aprendizaje flexibles diseñados para preparar a los graduados para la economía global actual. El Programa de Doble Titulación refleja la continua inversión de la institución en alianzas internacionales que fortalecen el valor académico y las oportunidades estudiantiles.

Fundada en Italia, la Università Telematica Internazionale UNINETTUNO es una universidad en línea italiana de reconocimiento internacional, creada para promover el acceso global a la educación superior. Combina excelencia académica con tecnologías digitales avanzadas y plataformas de enseñanza multilingües. UNINETTUNO ofrece programas en economía, ingeniería, comunicación y estudios internacionales, con una fuerte orientación internacional. Su misión es democratizar el acceso a una educación superior de calidad mediante la tecnología y la cooperación internacional.

Los detalles oficiales del programa se presentaron el 2 de febrero en el Instituto de Cultura Italiano, ubicado en Coral Gables, FL, contando con la presencia de: Nicola Paravati, Director de Relaciones Internacionales de UniNettuno, Judith Marty, Presidente de Doral College, y Antonio Roca, Director de Académica. Los detalles de esta alianza estarán disponibles en los sitios web de ambas universidades: https://doral.edu/dualdegree y https://www.uninettunouniversity.net/en/double-degree-program-italia-usa.aspx. Cada sitio funcionará como centro principal de información para estudiantes y familias, incluyendo detalles del programa, requisitos de admisión, estructura académica, políticas de reconocimiento de créditos, pasos de inscripción y actualizaciones continuas.

Sobre Doral College

Fundado en 2011, Doral College (DC) es una institución de educación postsecundaria acreditada que ofrece programas de grado totalmente en línea y con modelos flexibles. Creado con la misión de ampliar el acceso a la educación superior a través de la innovación y la flexibilidad, el Colegio se enfocó inicialmente en expandir oportunidades de dual enrollment de alta calidad para escuelas secundarias con necesidad demostrada de programas académicos avanzados. Actualmente, Doral College es uno de los mayores proveedores de dual enrollment en el estado de Florida, graduando cada año a cientos de estudiantes de secundaria con títulos de Associate in Arts.

Además de su liderazgo en dual enrollment, Doral College ofrece programas innovadores de pregrado y posgrado en educación y negocios, incluyendo varias trayectorias aprobadas por el estado de Florida para futuros docentes y líderes educativos. La institución también atiende a una sólida población de estudiantes no matriculados en programas de grado, apoyando a educadores mediante cursos de certificación y avales. Su comunidad estudiantil supera los 8,000 estudiantes a nivel mundial, con perfiles y objetivos diversos.

Doral College está acreditado por la Distance Education Accrediting Commission (DEAC), reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Además, cuenta con licencia de la Florida Commission for Independent Education (CIE) y la Nevada Commission on Postsecondary Education (CPE), está aprobado para participar en el National Council for State Authorization Reciprocity Agreements (NC-SARA) y está autorizado por el Departamento de Educación de EE. UU. para ofrecer ayuda financiera federal Title IV. www.doral.edu

Sobre la Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Originalmente fundada en 1992 como el Consorcio NETTUNO – Network per l'Università Ovunque, la Università Telematica Internazionale UNINETTUNO es una universidad independiente y sin fines de lucro, establecida oficialmente en 2005 mediante decreto del Ministerio de Educación de Italia.

La Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO se ha consolidado rápidamente como líder en educación superior en línea en Europa y a nivel mundial, con el objetivo de democratizar el acceso a la educación universitaria mediante el uso de nuevas tecnologías. Durante más de 30 años, UNINETTUNO ha apoyado a universidades tradicionales, instituciones, países, profesores, estudiantes y profesionales en la digitalización del conocimiento, impulsando un nuevo concepto de universidad digital, flexible y basada en tecnología.

Con sede en Roma, Italia, UNINETTUNO ofrece una amplia gama de programas académicos en múltiples idiomas, incluyendo licenciaturas, maestrías, doctorados, cursos individuales y programas de formación y actualización profesional. Con estudiantes provenientes de más de 160 países, la universidad se distingue por su modelo de aprendizaje completamente en línea, desarrollado a lo largo de tres décadas de investigación aplicada en metodologías innovadoras de educación a distancia, lideradas por su Rectora, la Prof. Maria Amata Garito, y su equipo de investigación. www.uninettunouniversity.net

Hoy, UNINETTUNO brinda una flexibilidad sin precedentes a estudiantes de todo el mundo. Su plataforma educativa de última generación integra herramientas interactivas, contenidos multimedia, laboratorios virtuales, espacios colaborativos y entornos 3D, garantizando una experiencia educativa dinámica y enriquecedora. Los estudiantes reciben apoyo personalizado de tutores especializados y acceden a una amplia red internacional de alianzas académicas, reforzando el compromiso de la universidad con una educación de clase mundial.

