Dormir de cerca a su bebé y con seguridad es más fácil con el nuevo y mejorado HALO® BassiNest®.

Con unas 3,500 muertes relacionadas con el sueño entre los bebés de EE.UU. cada año, HALO continúa diseñando productos sencillos e innovadores que ayudan a los padres a seguir las pautas de sueño seguro. Según Cara Dumaplin, enfermera neonatal, experta en sueño infantil y CEO de TakingCaraBabies.com, "hay dos razones principales por las que los padres están practicando el sueño inseguro: no están al tanto de las pautas del sueño seguro, o están privados de sueño y no tienen las herramientas para hacer que su bebé duerma. HALO continúa liderando el mercado con productos para el sueño seguro, teniendo en cuenta el bienestar tanto de los padres como del bebé al desarrollar productos como el BassiNest, que cumple con las directrices de sueño seguro de la American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría, o AAP) y la Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, o CPSC). Los productos Bassinet, como el BassiNest, hacen posible un sueño seguro y cercano para el bebé y los padres, lo que también conduce a mejores y más largos patrones de sueño".