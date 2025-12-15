Dornan Engineering Group élargit son équipe de direction avec quatre directeurs généraux de division

Cette décision marque une étape importante dans l'évolution continue de l'entreprise

CORK, Irlande, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dornan Engineering Group (« Dornan » ou le « Groupe ») a le plaisir d'annoncer la promotion et la nomination de quatre directeurs généraux de division afin d'étoffer son équipe de haute direction (Executive Leadership Team, ELT) et de soutenir le développement continu de l'organisation à travers l'Europe. Les dirigeants de division sont :

Dave Dukelow, qui a rejoint Dornan en 1996, est promu directeur général de la division Sciences de la vie et industrie.

Brendan Herbert, qui a rejoint Dornan en 2011, est promu directeur général de la division Technologies avancées.

Derek Hogan, qui a rejoint Dornan en 2012, est promu directeur général de la division Infrastructures critiques.

Ronan Keohane, qui a rejoint Dornan en 2006, est nommé au sein de l'ELT en tant que directeur général de la division Dornan Engineering Services Limited (DESL) au Royaume-Uni.

Ces nominations permettent à Dornan de répondre à la demande croissante sur les marchés européens des technologies de pointe, de la biopharmacie et des infrastructures critiques. Ces dirigeants apportent une grande variété d'expertises, d'expériences en matière de leadership et de connaissances sectorielles, ainsi que des relations établies avec les clients de Dornan. Outre les directeurs généraux, l'ELT comprend Barry O'Hea, directeur des achats du Groupe, et Darren Tutty, directeur financier du Groupe. Le directeur général de Groupe de l'ELT est Micheál O'Connor.

Dave Dukelow possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Il a mis en œuvre et construit tous les principaux projets électriques et d'instrumentation dans le domaine des sciences de la vie pour Dornan Engineering depuis 1995. Il a assuré l'exécution de haute qualité de programmes complexes pour les plus grandes organisations de sciences de la vie en Irlande et dans toute l'Europe.

Brendan Herbert compte 37 ans d'expérience dans le domaine de la construction et a joué un rôle déterminant dans la réalisation de grands projets, de leur conception à leur mise en service et à leur réception. Il a joué un rôle central dans les plus grands programmes de centres de données et dans le portefeuille JV de Dornan, apportant une expertise sectorielle approfondie à des environnements de livraison complexes et rapides. Brendan possède une vaste expérience de la supervision de projets en Irlande, au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Ingénieur en électricité et en électronique, Derek Dukelow compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la construction. Il a mené à bien des projets d'une valeur s'étendant de 3 à 300 millions d'euros dans de nombreux secteurs. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de l'expertise de Dornan en matière de centres de données et a renforcé les capacités contractuelles générales de la société dans ce secteur.

Ronan Keohane possède plus de 21 ans d'expérience dans le secteur, et a travaillé dans des domaines aussi variés que la pharmacie, l'industrie, le commerce, l'éducation, la vente au détail et les soins de santé. Ronan a permis à Dornan de s'imposer sur le marché britannique et de se positionner parmi un nombre restreint de fournisseurs mécaniques et électriques de niveau 1 dans tous les aspects de l'industrie.

« Je félicite ces dirigeants qui font constamment preuve des qualités les plus appréciées par nos clients : une communication claire, un jugement sûr et la capacité à mener à bien des tâches complexes avec précision. J'ai toute confiance en leur aptitude à guider nos équipes et à assurer la continuité indispensable d'un service de qualité à nos clients. Cette structure va nous permettre de répondre au mieux aux besoins de nos clients et de nos équipes à l'avenir », a déclaré Brian Acheson, PDG de Dornan.

M. Acheson a poursuivi en ces termes : « Chez Dornan, nous disposons d'un programme structuré de planification de la succession qui favorise une culture de développement des talents et de promotion interne au sein de l'entreprise, et qui offre de nombreuses opportunités à nos collaborateurs. »

Depuis son rachat par Turner Construction Company au début de 2025, Dornan a continué à développer son équipe pour répondre à la demande croissante de ses services dans toute l'Europe. La combinaison de l'envergure mondiale de Turner et de l'expertise de Dornan a renforcé les deux organisations et amélioré le soutien apporté aux clients.

À propos de Dornan

Dornan est une entreprise de construction qui fournit principalement des services mécaniques, électriques et d'instrumentation dans les secteurs des centres de données, des sciences de la vie, des semi-conducteurs, du commerce, de l'éducation et des transports. En outre, Dornan fournit également des services GC et CSA à ses clients du secteur des centres de données. Dornan travaille dans toute l'Irlande, au Royaume-Uni et en Europe pour certaines des entreprises les plus admirées au monde. Dornan est détenue à 100 % par Turner Construction Company. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dornangroup.com.

