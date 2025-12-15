Dornan Engineering Group erweitert Führungsteam auf oberster Führungsebene um vier Bereichsgeschäftsleiter

Dies ist ein wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung des Unternehmens

CORK, Irland, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Dornan Engineering Group („Dornan" oder die „Gruppe") freut sich, die Beförderung und Ernennung von vier Bereichsgeschäftsleitern bekanntzugeben, um die Schlagkraft ihres Führungsteams auf oberster Führungsebene (Executive Leadership Team, ELT) zu erhöhen und die weitere Entwicklung des Unternehmens in Europa zu unterstützen. Die Leiter der Abteilungen sind:

Dave Dukelow, der seit 1996 bei Dornan tätig ist, wird zum Geschäftsleiter des Bereichs Biowissenschaften und Industrie befördert

Brendan Herbert, der 2011 zu Dornan kam, wird zum Geschäftsleiter des Geschäftsbereichs Advanced Technology befördert

Derek Hogan, der seit 2012 bei Dornan tätig ist, wird zum Geschäftsleiter der Abteilung Kritische Infrastrukturen befördert

Ronan Keohane, der 2006 zu Dornan kam, wird in seiner Funktion als Geschäftsführer im Vereinigten Königreich der Abteilung Dornan Engineering Services Limited (DESL) in das Führungsteam auf oberster Führungsebene berufen

Mit diesen Ernennungen ist Dornan in der Lage, der steigenden Nachfrage in den Bereichen Spitzentechnologie, Biopharma und kritische Infrastruktur in ganz Europa gerecht zu werden. Diese Führungskräfte bringen ein breites Spektrum an Fachwissen, Führungserfahrung, Branchenkenntnis und etablierte Beziehungen zu Dornans Kunden mit. Neben den Geschäftsleitern der Abteilungen gehören dem ELT auch Barry O'Hea, Leiter Konzerneinkauf, und Darren Tutty, Finanzdirektor der Gruppe, an. Als Geschäftsleiter der Gruppe steht Micheál O'Connor an der Spitze des ELT.

Dave verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Baubranche und hat seit 1995 alle großen Elektro- und Instrumentierungsprojekte im Bereich Biowissenschaften für Dornan Engineering aufgebaut und umgesetzt. Er hat die hochwertige Ausführung komplexer Programme für die größten Blue-Chip-Unternehmen der Biowissenschaften in Irland und in ganz Europa geleitet.

Brendan verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Bauindustrie und spielte eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung großer Projekte, von der frühen Planungsphase über die Inbetriebnahme bis zur Übergabe. Er war maßgeblich an den größten Rechenzentrumsprogrammen sowie Joint-Venture-Projekten von Dornan beteiligt und bringt tiefgehende Branchenexpertise in komplexe, schnell getaktete Umgebungen ein. Brendan verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Leitung von Projekten in Irland, dem Vereinigten Königreich und dem europäischen Festland.

Derek, ein Elektro- und Elektronikingenieur mit über 20 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, hat erfolgreich Projekte in Größenordnungen von 3 Millionen Euro bis 300 Millionen Euro in verschiedenen Branchen realisiert. Er war maßgeblich am Ausbau der Rechenzentrumskompetenz von Dornan beteiligt und hat in diesem Bereich die Generalunternehmerfähigkeit des Unternehmens aufgebaut.

Ronan verfügt über mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Branche in verschiedenen Bereichen, darunter Pharmazeutik, Industrie, Handel, Bildung, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Ronan hat Dornan auf dem britischen Markt etabliert und das Unternehmen erfolgreich als einen der wenigen Tier-One-Anbieter im Bereich Mechanik und Elektrotechnik in allen Bereichen der Branche positioniert.

„Ich gratuliere diesen Führungskräften, die kontinuierlich jene Qualitäten unter Beweis stellen, die unsere Kunden am meisten schätzen, darunter klare Kommunikation, solides Urteilsvermögen und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben präzise umzusetzen. Ich habe volles Vertrauen in ihre Fähigkeit, unsere Teams zu führen und unseren Kunden eine gleichbleibend hochwertige Betreuung zu bieten. Diese Struktur versetzt uns in die beste Position, um die Bedürfnisse unserer Kunden und unserer Teams in Zukunft zu erfüllen", sagte Brian Acheson, Geschäftsführer von Dornan.

Acheson fuhr fort: „Bei Dornan verfügen wir über ein strukturiertes Nachfolgeprogramm, das eine Kultur der Förderung von Talenten im Unternehmen und der Beförderung aus den eigenen Reihen stärkt und vielen Beschäftigten im Unternehmen Entwicklungschancen eröffnet."

Seit der Übernahme durch Turner Construction Company Anfang 2025 hat Dornan sein Team weiter ausgebaut, um der steigenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen in ganz Europa gerecht zu werden. Die Kombination der globalen Reichweite von Turner sowie der Expertise von Dornan hat beide Organisationen gestärkt und die Unterstützung für die Kunden verbessert.

