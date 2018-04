Dos importantes compañías se unen a March of Dimes para luchar por la salud de mamás y bebés

Publix

Con una recaudación de US$8,3 millones en 2017, Publix tiene el objetivo de ser el Socio Corporativo número 1 de la marcha nacional de March for Babies de March of Dimes por tercer año consecutivo. Una increíble hazaña de la cadena de supermercado que es propiedad de sus empleados y que es la más grande y la de más rápido crecimiento. Los clientes y los asociados de Publix han recaudado más de US$73 millones para March of Dimes en 22 años como parte de su dedicación a servir a sus comunidades. Visite su Publix local del 12 al 28 de abril para hacer una donación en la caja. Para más información, visite el sitio web de Publix.

Kmart

Acérquese a Kmart, el socio corporativo más antiguo de March of Dimes, desde este momento y hasta el 23 de junio y haga su donación en la caja, al momento de salir. También puede apoyar a March of Dimes con la compra de una figura coleccionable de la mascota de March of Dimes, edición 2018, en tiendas o en línea, por solo US$5. Por cada compra, Kmart donará US$1 a March of Dimes. Compre uno para agregar a su colección. Más información en el sitio web de Kmart o en cualquier Kmart del país.

Famous Footwear

Desde que se convirtió en el patrocinador nacional hace 15 años, Famous Footwear ha recaudado más de US$21 millones para March of Dimes. Saucony es el Patrocinador Oficial de Calzado de March for Babies, con una donación para March for Babies de US$5 por cada par de zapatos Saucony vendido en Famous Footwear. Puede donar en la caja o en línea entre el 22 de marzo y el 22 de abril para apoyar a March for Babies. Los miembros del programa de recompensas de Famous Footwear reciben 15 puntos extra por donar US$2 o más. Visite su Famous Footwear cercano, Naturalizer o la tienda de descuento Famous Footwear o compre en línea.

Big 5 Sporting Goods

Big 5 Sporting Goods ha recaudado millones para bebés, madres y familias durante más de 17 años a través de su campaña de stickers March for Babies que comenzó el 1 de abril. Visite cualquier Big 5 Sporting Goods hasta el 13 de mayo para comprar sus stickers y únase a Big 5 en una caminata de March for Babies local cercana a usted. Si desea más información, visite la página de "Eventos Especiales" en su sitio web.

Jack in the Box

Jack in the Box se enorgullece en continuar y ampliar su colaboración de 13 años recaudando casi US$1 millón para March of Dimes. Desde este momento y hasta el 30 de abril, visite su Jack in the Box local en California, Kansas, Missouri, Carolina del Norte, Nevada, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Washington. Done US$1 y reciba un pin de March of Dimes para mostrarle al mundo que está ayudando a crear un futuro mejor para todos. Si desea más información, visite su sitio web.

March for Babies es el evento de caminata favorito a nivel nacional que se realiza en cerca de 400 comunidades en todo el país. Conozca más acerca de March for Babies en marchforbabies.org. Puede anotarse para la caminata, unirse a un equipo o donar para ayudar a mamás y bebés.

March of Dimes lidera en la lucha por la salud de todas las mamás y bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y brindamos educación y asesoramiento para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. A partir de un legado de 80 años exitosos de impacto e innovación, luchamos por cada mamá y cada bebé. Visite marchofdimes.org o nacersano.org si desea más información. Visite shareyourstory.org para recibir apoyo y asistencia. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

