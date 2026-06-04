DOSIsoft lanza DOSIsoft Theranostics, una entidad dedicada al desarrollo de software teranóstico

-DOSIsoft lanza DOSIsoft Theranostics, una entidad dedicada a acelerar la innovación de software para la medicina nuclear personalizada y la teranóstica

PARIS, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Antes del congreso SNMMI 2026, DOSIsoft, proveedor líder de software de dosimetría para radiooncología y medicina nuclear, anunció hoy el lanzamiento de DOSIsoft Theranostics, una entidad dedicada al desarrollo de software teranóstico para su adopción clínica rutinaria más amplia.

Como empresa independiente dedicada exclusivamente a la teranóstica, DOSIsoft Theranostics se encuentra en una posición privilegiada para servir al ecosistema clínico e industrial en general como socio de software neutral y de confianza, con la autonomía estratégica necesaria para impulsar su propia innovación, alianzas e inversiones a largo plazo.

Al combinar el diagnóstico con terapias dirigidas para permitir un tratamiento verdaderamente personalizado, la teranóstica está entrando en una nueva fase de expansión clínica e industrial. Basándose en más de dos décadas de experiencia de DOSIsoft, DOSIsoft Theranostics acelerará la innovación en soluciones de software que respalden las terapias radiofarmacéuticas y la evolución de la medicina nuclear hacia imágenes más cuantitativas, flujos de trabajo impulsados por IA y atención personalizada.

Centrada en el uso clínico rutinario, la organización está diseñada para un campo donde la monitorización individualizada de la terapia del paciente abarca cada vez más múltiples modalidades de imagen, departamentos hospitalarios, ciclos de tratamiento sucesivos y enfoques terapéuticos combinados. Las herramientas de software de vanguardia y la experiencia científica especializada también contribuirán al avance de la investigación y la innovación clínica.

El núcleo de DOSIsoft Theranostics es PLANET®, la plataforma de software insignia de DOSIsoft para teranóstica. Con raíces en la trayectoria de DOSIsoft en la planificación del tratamiento de radioterapia de haz externo, PLANET® ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma integral con capacidades avanzadas de dosimetría multirradionucleida basadas en vóxeles e interoperabilidad DICOM multimodal completa. Con la aprobación 510(k) de la FDA y la marca CE, PLANET® se utiliza en hospitales y centros académicos líderes en todo el mundo, con una arquitectura independiente del proveedor que ofrece a los especialistas la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversos flujos de trabajo clínicos y estrategias terapéuticas.

"La creación de una organización dedicada a la teranóstica refleja el compromiso a largo plazo de DOSIsoft con este campo en rápida expansión. Le brinda a DOSIsoft Theranostics el enfoque estratégico y la agilidad necesarios para acelerar la innovación, fomentar nuevas alianzas y expandir las aplicaciones teranósticas a nivel mundial", declaró Marc Uszynski, consejero delegado de DOSIsoft.

DOSIsoft Theranostics estará presente en SNMMI 2026 (stand 1358).

Acerca de DOSIsoft

Fundada en 2002, DOSIsoft es líder del mercado en software de dosimetría para radiooncología y medicina nuclear, dedicada a mejorar la calidad del tratamiento oncológico y la seguridad del paciente. Con más de 1.000 instalaciones en más de 800 centros hospitalarios de 80 países, DOSIsoft ofrece soluciones avanzadas para el control de calidad en radioterapia, teranóstica y dosimetría personalizada. Como empresa derivada de Gustave Roussy y el Instituto Curie, DOSIsoft continúa innovando mediante una estrecha colaboración con los principales centros oncológicos del mundo. DOSIsoft es socio colaborador del proyecto europeo Thera4Care (Ecosistema de Teranóstica para la Atención Personalizada).

CONTACTO: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2986525/DOSIsoft_Logo.jpg