Dott et Segway s'associent pour favoriser la mobilité verte à l'occasion de Milan Winter Events 2026

MILAN, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les événements de Milan 2026 démarrent officiellement, Segway, leader mondial de la mobilité personnelle innovante et de la robotique de service, est fier de permettre à Dott, le principal opérateur européen de micromobilité partagée, d'utiliser son modèle et ses technologies de vélos électriques partagés. Ensemble, les entreprises déploient une flotte améliorée de vélos électriques Segway Urban A200 afin de fournir un moyen de transport durable et efficace aux athlètes, aux spectateurs et aux résidents tout au long des événements.

Dott E-bike

Avec une allocation approuvée de 5 000 vélos électriques partagés pour la ville de Milan pendant les événements, Dott a fait passer sa flotte au Segway Urban A200 dans toute la ville. Ce déploiement à grande échelle fait de Dott et Segway des contributeurs clés à l'infrastructure de mobilité verte de la ville pendant cet événement international historique.

Segway Urban A200 E-bike : Une nouvelle norme pour l'expérience utilisateur

Le vélo électrique Segway Urban A200 amélioré déployé à Milan est le résultat d'années de réflexions opérationnelles, de retours d'utilisateurs et de collaboration technique entre Dott et Segway. Conçue spécialement pour les opérations à haut volume, l'Urban A200 apporte des améliorations significatives par rapport aux générations précédentes. Il offre une conduite plus douce et plus confortable avec une stabilité et un contrôle améliorés, faisant du vélo un choix quotidien facile pour les résidents et les visiteurs qui naviguent dans les rues de Milan.

Le système de batterie amélioré garantit des performances quotidiennes plus fiables, permettant des taux d'utilisation plus élevés et donnant à plus de passagers la possibilité d'utiliser les véhicules. Il améliore considérablement la probabilité que les utilisateurs trouvent dans la rue des vélos électriques entièrement rechargés. L'Urban A200 est également doté d'un cadre polyvalent "one-size-fits-most", conçu pour s'adapter aux pilotes de différentes tailles et garantir un maximum de confort et de facilité d'utilisation.

"L'Urban A200 représente une étape majeure dans la technologie des vélos électriques partagés ", a déclaré Zack Yan, directeur général adjoint de la division Mobilité commerciale de Segway. "En étroite collaboration avec Dott, nous avons mis au point un véhicule qui non seulement répond aux exigences rigoureuses des opérations de flotte partagée, mais qui améliore également l'expérience du conducteur de manière significative. Du chargement intégré du téléphone à l'extension de la capacité de la batterie, toutes les fonctionnalités ont été conçues en tenant compte de l'utilisation réelle. Le fait de voir nos vélos soutenir la mobilité pendant les événements valide notre engagement à construire des solutions de micromobilité sur lesquelles les villes et les opérateurs peuvent compter dans les moments les plus critiques."

Au-delà de Milan, le partenariat s'étend à Vérone, ville hôte de la cérémonie de clôture de l'événement. Dott est le fournisseur exclusif de vélos électriques à Vérone et exploite une flotte composée exclusivement de vélos électriques Segway. Cette couverture complète garantit que le transport durable propulsé par la technologie Segway est disponible sur tous les sites d'événements majeurs.

Le laissez-passer du champion : Une mobilité plus accessible

Pendant les Jeux, Dott met en place un programme spécial de tarifs dédiés afin de s'assurer que la mobilité reste accessible à tous : Le Pass Champion*.

Disponible à l'achat directement dans l'application Dott pour seulement 2,99 € par mois, le pass permet des trajets illimités sur les vélos électriques et les scooters, les 5 premières minutes de chaque trajet ne coûtant que 0,75 €. Après les 5 premières minutes, un tarif réduit standard de 0,10 €/min s'applique. Cette formule vise à faire de la micromobilité partagée un choix abordable et accessible pour se déplacer dans la ville pendant les semaines les plus chargées, en encourageant davantage de personnes à essayer les vélos électriques comme une alternative pratique à la voiture particulière et aux autres formes traditionnelles de transport.

"Notre mission a toujours été de changer la mobilité pour de bon", a déclaré Andrea Giaretta, vice-président chargé des revenus chez Dott. "En introduisant simultanément le Segway Urban A200 et le Champion Pass, nous rendons les déplacements plus efficaces pour les résidents milanais et les nombreux touristes attendus dans la ville. Nous réduisons les embouteillages, nous soutenons les transports publics et nous offrons une option pratique pour relier rapidement les principaux points d'intérêt sans avoir recours aux véhicules privés.

*L'offre est soumise à la disponibilité et aux conditions applicables.

Un engagement en faveur de la mobilité verte

Les événements hivernaux de Milan 2026 ont fait de la durabilité une pierre angulaire de leur mission, et le partenariat Dott-Segway s'aligne sur cet objectif. En offrant à des milliers de visiteurs des solutions de transport pratiques et durables, cette collaboration démontre la viabilité des systèmes de micromobilité partagée pour les grands événements internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903560/Dott_E_bike___Powered_by_Segway.jpg