Dott und Segway arbeiten zusammen, um grüne Mobilität zu fördern bei den Mailänder Winterveranstaltungen 2026

MAILAND, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Während die Mailänder Veranstaltungen 2026 offiziell beginnen, ist Segway, ein weltweit führender Anbieter von innovativer persönlicher Mobilität und Servicerobotik, stolz darauf, Dott, den führenden europäischen Anbieter von gemeinsam genutzter Mikromobilität, mit seinem E-Bike-Modell und seinen Technologien zu unterstützen. Gemeinsam setzen die Unternehmen eine erweiterte Flotte von Segway Urban A200 E-Bikes ein, um Athleten, Zuschauern und Anwohnern während der Veranstaltungen einen nachhaltigen und effizienten Transport zu ermöglichen.

Mit einem genehmigten Kontingent von 5.000 gemeinsam genutzten E-Bikes für die Stadt Mailand während der Veranstaltungen hat Dott seine Flotte auf den Segway Urban A200 in Mailand umgestellt. Mit diesem groß angelegten Einsatz leisten Dott und Segway einen wichtigen Beitrag zur grünen Mobilitätsinfrastruktur der Stadt während dieses historischen internationalen Ereignisses.

Segway Urban A200 Elektrofahrrad: Ein neuer Standard für Benutzerfreundlichkeit

Das verbesserte Segway Urban A200 E-Bike, das in Mailand zum Einsatz kommt, ist das Ergebnis jahrelanger praktischer Erfahrungen, von Nutzerfeedback und technischer Zusammenarbeit zwischen Dott und Segway. Der Urban A200 wurde speziell für den Einsatz in großen Mengen entwickelt und bietet erhebliche Verbesserungen gegenüber früheren Generationen. Es bietet ein ruhigeres, komfortableres Fahrverhalten mit verbesserter Stabilität und Kontrolle und macht das Radfahren zu einer einfachen täglichen Wahl für Bewohner und Besucher der Mailänder Straßen.

Das verbesserte Batteriesystem garantiert eine zuverlässigere tägliche Leistung, ermöglicht eine höhere Auslastung und gibt mehr Fahrern die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu nutzen. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer voll aufgeladene E-Bikes auf der Straße vorfinden, erheblich. Das Urban A200 verfügt außerdem über einen vielseitigen Rahmen in Einheitsgröße, der sich an Fahrer unterschiedlicher Körpergröße anpasst und maximalen Komfort und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.

"Der Urban A200 stellt einen wichtigen Meilenstein in der E-Bike-Technologie dar", sagt Zack Yan, Vice General Manager der Commercial Mobility Division bei Segway. "In enger Zusammenarbeit mit Dott haben wir ein Fahrzeug entwickelt, das nicht nur die strengen Anforderungen des gemeinsamen Flottenbetriebs erfüllt, sondern auch das Fahrerlebnis auf sinnvolle Weise verbessert. Vom integrierten Aufladen des Telefons bis hin zur erweiterten Akkukapazität wurde jede Funktion mit Blick auf die reale Nutzung entwickelt. Die Tatsache, dass unsere Fahrräder die Mobilität während der Veranstaltungen unterstützen, bestätigt unser Engagement für die Entwicklung von Mikromobilitätslösungen, auf die sich Städte und Betreiber in den kritischsten Momenten verlassen können."

Die Partnerschaft erstreckt sich nicht nur auf Mailand, sondern auch auf Verona, die Stadt, in der die Abschlusszeremonie der Veranstaltung stattfindet. Dott ist der exklusive E-Bike-Anbieter in Verona und betreibt eine Flotte, die ausschließlich aus Segway-E-Bikes besteht. Diese umfassende Abdeckung stellt sicher, dass nachhaltige Transportmittel mit Segway-Technologie an allen wichtigen Veranstaltungsorten verfügbar sind.

Der Champion-Pass: Mehr barrierefreie Mobilität

Während der Spiele führt Dott ein spezielles Tarifprogramm ein, um sicherzustellen, dass die Mobilität für alle zugänglich bleibt: Der Champion-Pass*.

Die Karte kann direkt in der Dott-App für nur 2,99 € pro Monat erworben werden und ermöglicht unbegrenzte Fahrten mit E-Bikes und Motorrollern, wobei die ersten 5 Minuten jeder Fahrt nur 0,75 € kosten. Nach den ersten 5 Minuten gilt ein ermäßigter Standardtarif von 0,10 €/Min. Diese Formel soll die gemeinsame Nutzung von Mikromobilität zu einer erschwinglichen und zugänglichen Wahl für die Fortbewegung in der Stadt während der verkehrsreichsten Wochen machen und mehr Menschen dazu ermutigen, E-Bikes als bequeme Alternative zu privaten Autos und anderen traditionellen Verkehrsmitteln zu nutzen.

"Unsere Mission war es schon immer, die Mobilität zum Guten zu verändern", sagt Andrea Giaretta, Vizepräsident für Einnahmen bei Dott. "Durch die gleichzeitige Einführung des Segway Urban A200 und des Champion Pass machen wir das Reisen für die Mailänder und die vielen Touristen, die in der Stadt erwartet werden, effizienter. Wir reduzieren Staus, unterstützen den öffentlichen Verkehr und bieten eine praktische Möglichkeit, wichtige Sehenswürdigkeiten schnell zu erreichen, ohne auf das Auto zurückgreifen zu müssen.

*Das Angebot unterliegt der Verfügbarkeit und den geltenden Bedingungen.

Ein Bekenntnis zur grünen Mobilität

Die Winterspiele Mailand 2026 haben die Nachhaltigkeit zu einem Eckpfeiler ihrer Mission gemacht, und die Partnerschaft zwischen Dott und Segway entspricht diesem Ziel. Die Zusammenarbeit, die Tausenden von Besuchern bequeme und nachhaltige Transportalternativen bietet, zeigt, dass gemeinsame Mikromobilitätssysteme für internationale Großveranstaltungen geeignet sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903560/Dott_E_bike___Powered_by_Segway.jpg