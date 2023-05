DOUBLE CHICKEN PLEASE, EN NUEVA YORK, ES NOMBRADO 'THE BEST BAR IN NORTH AMERICA' AL PUBLICARSE LA SEGUNDA LISTA ANUAL DE NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

Double Chicken Please , de Nueva York , es coronado No.1 en la segunda lista anual de North America's 50 Best Bars

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México, 5 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- La lista de North America's 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, fue anunciada en una ceremonia de premiación en vivo el 4 de mayo de 2023 en la Hacienda Los Picachos en San Miguel de Allende, México. La lista anual presenta bares de los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe. Double Chicken Please, de la ciudad de Nueva York, es coronado No.1 como The Best Bar in North America y The Best Bar in Northeast USA, patrocinado por Perrier, seguido de Handshake Speakeasy, de Ciudad de México, que clasificó en el No.2 y fue nombrado The Best Bar in Mexico y Katana Kitten, de la ciudad de Nueva York, en el No.3.

Civil Liberties de Toronto (No.12) ganó The Best Bar in Canada por segundo año consecutivo, mientras que La Factoría de Puerto Rico (No.24) gana The Best Bar in the Caribbean. En general, EE. UU. lidera la lista con 28 bares, México le sigue con 14, Canadá ostenta 7 y el Caribe celebra un bar en la clasificación. Puede ver la lista completa aquí.

Mark Sansom, director de contenido de 50 Best, expresó: "Felicitamos a Double Chicken Please y a sus visionarios fundadores, GN Chan y Faye Chen, por alcanzar la cima de la excelencia en la coctelería en el continente norteamericano. Felicitamos al equipo por este merecido reconocimiento, así como a todos los demás fantásticos bares de la lista de este año".

