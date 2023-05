DOUBLE CHICKEN PLEASE EM NOVA YORK É NOMEADO THE BEST BAR IN NORTH AMERICA EM DIVULGAÇÃO DA SEGUNDA LISTA ANUAL NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS

Double Chicken Please , de Nova York , é coroado No.1 na segunda lista anual North America's 50 Best Bars

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México, 5 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A lista North America's 50 Best Bars, patrocinada pela Perrier, foi anunciada em uma cerimônia de premiação ao vivo em 4 de maio de 2023 na Hacienda Los Picachos em San Miguel de Allende, no México. A classificação anual apresenta bares dos EUA, Canadá, México e Caribe. O Double Chicken Please de Nova York é coroado No.1 como The Best Bar in North America e The Best Bar in Northeast USA, patrocinado pela Perrier, com o Handshake Speakeasy da Cidade do México como No.2 do ranking e nomeado The Best Bar in Mexico, seguido pelo Katana Kitten de Nova York, em No.3.

O Civil Liberties de Toronto (No.12) ganha o prêmio de The Best Bar in Canada pelo segundo ano consecutivo, enquanto o La Factoría de Porto Rico, em No.24, se mantém como The Best Bar in the Caribbean. No geral, os EUA lideram a lista com 28 bares, seguido pelo México com 14, o Canadá com sete e o Caribe com um bar no topo. A lista completa por ser visualizada aqui.

Mark Sansom, diretor de conteúdo da 50 Best, declarou: "Parabenizamos o Double Chicken Please e seus fundadores visionários, GN Chan e Faye Chen, por atingirem o auge da excelência em coquetéis no continente norte-americano. Parabenizamos a equipe por esta merecida distinção, bem como todos os outros bares fantásticos da lista deste ano."

