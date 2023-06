DoubleLine Funds (Luxemburgo) UCITS lança o subfundo DoubleLine Global Diversified Credit

TAMPA, Flórida, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ - O DoubleLine Funds UCITS (Luxemburgo) lançou o subfundo DoubleLine Global Diversified Credit ("Global Diversified Credit"), o quarto subfundo distribuído pela plataforma de fundos internacionais.

O objetivo do Global Diversified Credit é maximizar a renda atual e o retorno total. O subfundo investe ativamente em setores globais de renda fixa. As abordagens de investimento top-down e bottom-up são integradas à construção do portfólio e à gestão contínua do portfólio.

As mudanças no portfólio são implementadas gradualmente ao longo do tempo, usando uma abordagem de longo prazo. As ponderações do setor são baseadas em perspectivas econômicas, fundamentos de crédito e valor relativo. Investir de forma oportuna em todo o espectro de crédito tem o potencial de aumentar os retornos ajustados ao risco em um ambiente de mercado em evolução. Além dos mercados desenvolvidos, dívida soberana, crédito corporativo de grau de investimento, dívida de mercados emergentes e títulos lastreados por hipotecas de agências (agência MBS), o Global Diversified Credit investe em setores fora do Bloomberg Global Aggregate Bond Index, incluindo crédito corporativo e classificado abaixo do grau de investimento. Esses setores podem potencialmente oferecer maiores rendimentos e benefícios de diversificação.

Conforme a visão da DoubleLine, determinados fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) podem influenciar a valorização de ativos e apresentar risco de investimento. Assim, a empresa desenvolveu uma política de ESG em que a equipe de investimento integra fatores de ESG em seu processo de pesquisa e tomada de decisões para o subfundo.

O termo UCITS significa: organismos de investimento colectivo de valores mobiliários (CMVM), um veículo de fundo aberto disponível na Europa, América Latina e muitos outros países fora dos EUA. Além do Global Diversified Credit, os subfundos da DoubleLine Funds (Luxemburgo) UCITS incluem o subfundo de ações DoubleLine Shiller Enhanced CAPE®, assessorado pela DoubleLine Alternatives LP e subassessorado pela DoubleLine Capital LP, e o subfundo DoubleLine Low Average Duration Bond e o subfundo DoubleLine Emerging Markets Fixed Income, administrados pela DoubleLine Capital LP. Dependendo do país de residência do investidor, os subfundos são disponibilizados através de classes de ações de varejo e institucionais denominadas em várias moedas.

Alocação de ativos e construção de portfólio

Jeffrey Gundlach e Jeffrey Sherman são os gestores de portfólio da Global Diversified Credit. Colaborando sob sua liderança, participam seus colegas membros permanentes do Comitê de Alocação de Ativos de Renda Fixa (FIAA) da DoubleLine e as equipes de investimento integradas, compreendendo mais de 100 profissionais de investimento.

No nível top-down, o comitê da FIAA se reúne mensalmente para formar uma perspectiva macroeconômica enquanto avalia oportunidades e riscos potenciais no cenário de renda fixa. Isso informa as decisões do comitê sobre as características do portfólio, incluindo ponderações nos diferentes setores do universo de renda fixa, exposição de crédito e duração. Os membros permanentes do comitê da FIAA são o sr. Gundlach, presidente do comitê; o sr. Sherman, que chefia a equipe de alocação de ativos macro, e os chefes das equipes de investimento com foco nos diferentes setores do universo de renda fixa.

No nível bottom-up, as equipes de investimento dedicadas aos seus respetivos mercados realizam análises e pesquisas fundamentais, determinam valores relativos e decidem a seleção de títulos. Cada etapa do processo visa encontrar as oportunidades mais atraentes de recompensa por risco e valor relativo.

As equipes e diretores de investimento focadas no setor são: Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) (Vitaliy Liberman); Non-Agency MBS (Ken Shinoda); títulos garantidos por hipotecas comerciais e imobiliário comercial (Morris Chen); Global Developed Credit (Robert Cohen), incluindo equipes dedicadas a títulos de grau de investimento e títulos de alto rendimento e empréstimos bancários; títulos respaldados por ativos e dívida de infraestrutura (Andrew Hsu); obrigações de empréstimo garantido (Sam Garza); títulos da dívida pública dos EUA (Greg Whiteley), e renda fixa internacional (Luz Padilla). Em média, os membros do comitê FIAA têm 23 anos de experiência no setor de investimentos e trabalham juntos há, em média, 15 anos.

Integração ESG (meio ambiente, social e governança), supervisão e governança

O comitê consultivo de ESG da empresa, um subcomitê do comitê executivo da DoubleLine, é composto por funcionários de liderança sênior, investimento e função de controle. O comitê consultivo de ESG é responsável por definir a direção estratégica para a abordagem ESG da DoubleLine; monitorar e supervisionar a implementação das atividades de ESG da DoubleLine, com a contribuição do ESG Investment Task Force (grupo de trabalho de investimentos em ESG), e recomendar políticas e práticas.

As atividades do grupo de trabalho de investimentos em ESG da DoubleLine são integradas à construção do portfólio sob a FIAA. Composto exclusivamente por gestores de portfólio e analistas, o ESG Investment Task Force é responsável pelo projeto da estrutura de integração ESG em toda DoubleLine, avançando nos recursos analíticos de ESG e garantindo harmonia em todas as classes de ativos.

"À medida que continuamos a desenvolver nossa presença na EMEA, na América Latina, no Japão e em outras partes da Ásia, estamos entusiasmados em levar o DoubleLine Global Diversified Credit UCITS aos investidores", disse o presidente da DoubleLine, Ron Redell. "Acreditamos que o fundo utiliza as principais competências de nossas experientes equipes de gestão de portfólio com um processo de investimento comprovado e consistente".

Para mais informações sobre o DoubleLine UCITS, acesse https://www.doublelineucits.com/. Profissionais de investimento e consultoria na Europa são convidados a entrar em contato com Mark Coombs ([email protected]), na América Central e do Sul, Joel Peña ([email protected]).

Sobre a DoubleLine

A DoubleLine Capital LP e a DoubleLine Alternatives LP são consultoras de investimentos registradas conforme a Lei de Consultores de Investimento de 1940. Para entrar em contato com a DoubleLine, ligue para (813) 791-7333 ou envie um e-mail para [email protected]. A mídia pode entrar em contato com a DoubleLine pelo e-mail [email protected]. DoubleLine® é uma marca registrada da DoubleLine Capital LP.

