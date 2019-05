Dove empodera a las latinas para celebrar su propia definición de la belleza en el #WeAllGrow Summit 2019

LOS ÁNGELES, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- #WeAllGrow Latina Network, una comunidad de influenciadoras digitales y emprendedoras creativas pioneras, se complace en anunciar que Dove es el patrocinador titular oficial de su #WeAllGrow Summit 2019, la principal conferencia profesional para latinas influyentes en el espacio digital, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio en Long Beach, California.

La falta de diversidad y la representación poco realista de las mujeres en los medios y la publicidad es un problema hace décadas. La presión por tratar de encajar en los ideales de belleza convencionales es aún más palpable entre las minorías y las comunidades poco representadas, que no se ven reflejadas en la definición usual, tradicionalmente estrecha, de la belleza. De hecho, un estudio reciente de Dove halló que el 70% de las mujeres siguen sin sentirse representadas por las imágenes que ven a diario, y ocho de cada diez mujeres desearían que los medios y la publicidad retrataran mejor a las mujeres de apariencia diversa, incluso en lo relativo a edad, raza, forma y tamaño.1

Como testimonio de su tradicional compromiso de poner de relieve a las mujeres reales y crear confianza en su belleza única, Dove está emprendiendo acciones en colaboración con Getty Images y Girlgaze para diversificar la forma en que se representa a las mujeres con su iniciativa más reciente, el Proyecto #ShowUs, el banco de imágenes más grande del mundo creado por mujeres y personas no binarias para romper con los estereotipos de belleza. La colección de más de 5,000 imágenes sin retocar muestra a mujeres reales tal como son y ofrece a cada persona la capacidad de definir sus propias etiquetas para las fotos, desde "empoderada" hasta "incluida" y otras. Las fotos ya están disponibles para que los medios y los anunciantes de cualquier parte hagan uso de ellas en futuros proyectos, ayudando así a diversificar la visión de la belleza en el mundo.

"Muchos de nosotros conocemos el mantra 'No puedes ser lo que no puedes ver'; a pesar de ello, muchas de las imágenes con las que nos encontramos a diario siguen imponiendo estándares de belleza limitantes que presentan una visión estrecha de las mujeres, cómo deben verse y qué pueden lograr", dice Amy Stepanian, directora de Marketing de Dove. "Hace más de 60 años que Dove está comprometida con la representación de mujeres reales, y estamos felices de asociarnos con la comunidad #WeAllGrow en la cumbre de este año para compartir el Proyecto #ShowUs y celebrar un diálogo importante sobre la representación con socios y actividades impactantes durante todo el evento".

Para amplificar la conversación sobre la representación de las mujeres en situaciones más realistas y culturalmente relevantes y en papeles empoderadores, Dove invita a la comunidad diversa de latinas que asistan al #WeAllGrow Summit 2019 a sumarse para ayudar a ampliar la definición de la belleza compartiendo su visión de la confianza, el éxito y la belleza real de la mujer.

La marca está poniendo en el centro de la agenda los temas de la inclusividad y la autodefinición de la belleza mediante la celebración de una serie de experiencias inmersivas, tales como:

El 31 de mayo, Dove presentará la sesión principal inaugural, titulada " The Beauty of Being Latina: Why Diverse Representation of Our Community Matters in Media & Ads " (La belleza de ser latina: por qué la representación diversa de nuestra comunidad es importante en los medios y la publicidad), que incluirá una mesa redonda inspiradora sobre el impacto de la representación latinx en los medios. En el escenario, recibiremos a una impresionante nómina de oradoras de renombre, entre ellas: Carolina Contreras , emprendedora social, activista y fundadora de Miss Rizos Salón; Rosie Molinary , escritora, conferencista, educadora y activista de la autoaceptación; Jillian Mercado , modelo y defensora de los derechos de las personas con discapacidad; Nolwen Cifuentes, fotógrafa de Girlgaze; y Shakira Barrera , actriz, bailarina y embajadora humanitaria nicaragüense-estadounidense.

El 1 de junio, Dove presentará un taller de autoestima y animará a las asistentes a convertirse en mentoras y sumarse a un taller inspirador para niñas locales en el Boys & Girls Club of America mientras facilitan un diálogo importante sobre la belleza y la autoestima.

Durante todo el evento, #MiMomentoDove Suite ofrecerá a las asistentes un momento para recargarse con una diversidad de servicios, entre ellos:

Sesiones de peinado en seco con Dove Care Between Washes Dry Shampoo y la Dove Style + Care Collection para el acabado final



Lujosa limpieza de pies y masajes con Dove Body Wash Mousse



Dúos Baby Dove Rich Moisture Tip to Toe Wash y Lotion personalizados, así como consejos sobre la mejor forma de nutrir y cuidar la piel y el microbioma de su bebé



Consultas individuales con dermatólogos presentando las más recientes innovaciones de Dove, entre otras actividades.

La cumbre #WeAllGrow Summit 2019, centrada en el tema "We Are CHANGEMAKERS" (Somos artífices del cambio), está reuniendo a una comunidad de creadoras de contenido, escritoras de medios digitales y líderes empresariales latinas por quinto año consecutivo para celebrar el poder de las latinas como motor de impulso en este país.

Acerca de #WeAllGrow Summit

#WeAllGrow Latina Network se fundó en el año 2010 con la misión de elevar auténticamente las voces y las historias de las latinas mediante el poder de la comunidad, porque cuando una crece, todas crecemos. Nuestra red inclusiva cuenta con más de 9,000 de las latinas más influyentes del país, con un alcance acumulado de más de 60 millones.

Nuestro evento anual de tres días, #WeAllGrow Summit, es la conferencia profesional ineludible para las influenciadoras y emprendedoras creativas latinas, y la única en su tipo. Con un éxito total y entradas agotadas todos los años desde su lanzamiento en 2015, estamos de regreso en 2019 por quinto año consecutivo para reunir bajo un mismo techo a una sororidad de latinas pioneras en el espacio digital.

Acerca de Dove

Dove®, un producto de Unilever, es la marca de artículos de higiene personal del país más recomendada por los dermatólogos. Uno de cada tres hogares utiliza productos Dove®, que abarcan jabones, gel de baño, productos para el cuidado facial, desodorantes y antitranspirantes, productos para el cuidado y el estilo del cabello, Dove® Men+Care™ y Baby Dove. Los productos Dove® están a la venta en todo el país en supermercados, farmacias y tiendas.

Acerca de Unilever United States, Inc.

Unilever es una de las empresas líderes de la industria de artículos para la belleza, el cuidado personal y el hogar, y de productos alimenticios y refrigerios, con presencia en más de 190 países y llegada a 2.5 mil millones de consumidores por día. En los Estados Unidos, el portafolio incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Love Beauty and Planet, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Pure Leaf, Q-tips, Schmidt's Naturals, Seventh Generation, Simple, Sir Kensington's, St. Ives, Suave, Sundial Brands, Talenti Gelato & Sorbetto, TAZO, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé y Vaseline. Todos los nombres de marcas mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

Unilever emplea a aproximadamente 8.000 personas en los Estados Unidos, y en 2017 generó más de 9 mil millones de dólares en ventas.

1 Investigación de Edelman Intelligence, una compañía especializada en investigación aplicada, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, con 9,027 mujeres de 18 a 64 años, en 11 países: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Sudáfrica, Brasil, Argentina, China, Japón, India y Rusia.

