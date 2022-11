Doświadczenie zupełnie nowego poziomu wyrazistości - monitor CHiQ UltraSlim

ZHONGSHAN, Chiny, 18 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- CHiQ jest marką będącą synonimem podnoszenia standardu życia poprzez oferowanie inteligentnych urządzeń, które pozwalają na wykonywanie obowiązków w krótszym czasie, dając konsumentom więcej (+More). Kierując się zasadą oferowania dodatkowej wartości (+Value), nowy monitor CHiQ UltraSlim zdumiewa swoją lekkością, wyrafinowaną estetyką i oszałamiającą czystością obrazu.

Zaskakująco wąski i kompaktowy

Jego niewielka i ultracienka konstrukcja może być porównywana do stron książki, przy czym prosta, a zarazem uderzająca estetyka charakteryzująca się pozbawioną metalowej ramki obudową, sprawia, że wyróżnia się on w każdym domu lub biurze jako centralny element dekoracyjny. Przy grubości zaledwie 8 mm monitor można również łatwo regulować w zakresie 5-15 stopni, co gwarantuje najwygodniejszą pozycję podczas pracy i wypoczynku.

Komfortowa stabilność z każdej strony

Stabilność serii UltraSlim zapewnia metalowa podstawa w kształcie litery V oraz adapter VESA umożliwiający utrzymanie urządzenia pod każdym kątem. Monitor panoramiczny 24", 27", 32" wyposażony jest w wyświetlacz Full HD i 1,07 miliarda kolorów, dzięki czemu obrazy są niezwykle wyraźne i żywe.

Idealny do pracy i zabawy

Monitor CHiQ UltraSlim jest wyjątkowo wszechstronny i bez problemu wkomponuje się w każde otoczenie, czy to w domu, czy w biurze. Dzięki wyświetlaczowi o obniżonej emisji niebieskiego światła skutecznie redukuje szkodliwość tego promieniowania dla wzroku oraz zmniejsza zmęczenie oczu, dzięki czemu, wykorzystując wszechstronny wyświetlacz, można zarządzać wieloma projektami. Ten niesamowity asystent obsługuje również profile i tryby gier Freesync/FPS/RTS z najnowocześniejszą grafiką, która pozwala przenieść grę na wyższy poziom.

Podwójne zwycięstwo

Co więcej, można również połączyć dwa monitory CHiQ UltraSlim, aby uzyskać prawdziwie imponującą konfigurację monitora oferującą zwiększone pole widzenia, a także wspaniałe wrażenia podczas pracy biurowej i grania przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej ceny.

CHiQ to urządzenia zapewniające większy komfort i wygodę. Dzięki monitorowi CHiQ UltraSlim można uzyskać zupełnie nową perspektywę i skupić się na tym, co w życiu najlepsze, gdziekolwiek jesteśmy.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1950048/image_5010092_36541106.jpg

SOURCE CHiQ