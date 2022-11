Beleef een nieuw niveau van helderheid - gloednieuwe CHIQ UltraSlim-monitor

ZHONGSHAN, China, 18 november 2022 /PRNewswire/ -- CHiQ is een merk dat synoniem staat voor het verbeteren van de levenskwaliteit door slimme apparaten aan te bieden die klusjes in minder tijd klaren, waardoor consumenten meer krijgen. Volgens onze mantra van het aanbieden van meer waarde zal de gloednieuwe CHIQ UltraSlim Monitor u verbazen met zijn lichtgewicht draagbaarheid, verfijnde esthetiek en verbluffende helderheid.

Verrassend dun en compact

Het compacte, UltraSlim-ontwerp is vergelijkbaar met de pagina's van een boek, met een eenvoudige maar opvallende esthetiek met een metalen randloos ontwerp. Het valt op in elke huis- of kantooromgeving als decoratief middelpunt. Met slechts 8 mm kan de monitor ook gemakkelijk worden aangepast tussen 5-15 graden, waardoor u het meest comfortabele perspectief krijgt voor werk en ontspanning.

Stabiel aan alle kanten voor veel comfort

Op een stabielere V-vormige metalen standaard en ondersteund door een VESA-standaardadapter voor stabiliteit onder alle hoeken is de UltraSlim-serie optimaal voor de meest comfortabele zichten en stabiliteit waarop u kunt vertrouwen. De serie beschikt over een breedbeeldmonitor van 24, 27 en 32 inch uitgerust met een Full HD-scherm en 1,07 miljard kleuren voor beelden met verbluffende helderheid en de meest levendige visies.

Uw perfecte assistent voor werk en vrije tijd

De CHIQ UltraSlim Monitor is uiterst veelzijdig en past naadloos in uw interieur, zowel thuis als op kantoor. Met een scherm met weinig blauw licht vermindert hij effectief de oogschade veroorzaakt door blauw licht en vermindert visuele vermoeidheid, zodat u meerdere projecten kunt beheren via het uitgebreide scherm. Deze geweldige assistent ondersteunt ook Freesync-/FPS-/RTS-gameprofielen en -modi, met geavanceerde graphics om uw gaming naar een hoger niveau te tillen.

Dubbele kracht

Combineer ten slotte twee CHiQ UltraSlim-monitoren om een werkelijk verbazingwekkende weergaveopstelling te creëren, met een groter gezichtsveld, evenals een geweldige kantoor- of game-ervaring voor een meer kosteneffectieve prijs.

Bij CHiQ draait alles om apparaten die u meer comfort en gemak bieden. Krijg een volledig nieuw perspectief met de CHIQ UltraSlim Monitor en blijf gefocust op het beste in het leven, waar u ook bent.

