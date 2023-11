DP WORLD : UNE ÉTUDE MONTRE QU'EN AUGMENTANT LA TEMPÉRATURE DES ALIMENTS SURGELÉS DE SEULEMENT TROIS DEGRÉS, DE -18°C À -15°C, ON PEUT RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CARBONE

Une étude universitaire conclut que l'augmentation de 3 degrés de la température standard de la plupart des aliments surgelés permettrait de réduire les émissions de carbone de l'équivalent du retrait de 3,8 millions de voitures de la circulation.

La norme internationale de température a été établie dans les années 1930 et n'a pas été révisée depuis près d'un siècle. C'est pourquoi l'entreprise mondiale de logistique DP World a lancé une coalition industrielle pour la réexaminer.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La température des aliments surgelés pourrait être modifiée de seulement trois degrés pour réduire les émissions de dioxyde de carbone de 3,8 millions de voitures par an, selon une étude.

La plupart des aliments surgelés sont transportés et stockés à -18 °C, une norme fixée il y a 93 ans et qui n'a pas changé depuis.

Selon l'étude, le passage à -15 °C pourrait avoir un impact environnemental significatif sans compromettre la sécurité ou la qualité des aliments.

Les experts de l'Institut international du froid, basé à Paris, de l'université de Birmingham et de la London South Bank University, entre autres, ont constaté que ce petit changement pourrait être bénéfique pour l'environnement :

Économiser 17,7 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de 3,8 millions de voitures par an

Réaliser des économies d'énergie d'environ 25 térawattheures (TW/h), soit l'équivalent de 8,63 % de la consommation annuelle d'énergie du Royaume-Uni

Réduire les coûts de la chaîne d'approvisionnement d'au moins 5 % et, dans certains domaines, jusqu'à 12 %

La recherche a été soutenue par DP World, première entreprise mondiale de logistique et partenaire principal de la COP28, qui a mis en place une coalition sectorielle pour étudier la faisabilité de ce changement, baptisée « Join the Move to -15°C ».

Cette coalition vise à redéfinir les normes de température des aliments surgelés afin de réduire les gaz à effet de serre, de diminuer les coûts de la chaîne d'approvisionnement et de garantir les ressources alimentaires pour la population mondiale croissante.

La coalition a déjà été rejointe par des organisations industrielles de premier plan, notamment : AJC Group (États-Unis), A.P. Moller - Maersk (Maersk) (Danemark), Daikin (Japon), DP World, Global Cold Chain Alliance, Kuehne + Nagel International (Suisse), Lineage (États-Unis), Mediterranean Shipping Company (MSC) (Genève) et Ocean Network Express (ONE) (Singapour).

Maha AlQattan, responsable du développement durable chez DP World, a déclaré : « Les normes relatives aux aliments surgelés n'ont pas été mises à jour depuis près d'un siècle. Elles auraient dû être révisées depuis longtemps.

« Une légère augmentation de la température pourrait avoir d'énormes avantages mais, quel que soit l'engagement de chaque organisation, l'industrie ne peut changer ce qui est possible qu'en travaillant ensemble.

« Grâce à cette étude et à la coalition que nous venons de former, nous souhaitons soutenir la collaboration au sein de l'industrie afin de trouver des moyens viables de réaliser l'ambition commune du secteur de parvenir à une consommation nette zéro d'ici à 2050.

« Le projet "Move to -15°C" rassemblera l'industrie pour explorer de nouvelles normes plus écologiques afin de décarboniser le secteur à l'échelle mondiale. Grâce à cette recherche, nous pouvons voir comment déployer des technologies de stockage accessibles sur tous les marchés pour congeler les aliments à des températures durables, tout en réduisant la pénurie alimentaire pour les communautés vulnérables et développées. »

Renforcer la résilience et assurer la sécurité alimentaire future

Chaque année, des centaines de millions de tonnes de denrées alimentaires, des myrtilles au brocoli, sont transportées dans le monde entier.

Si la congélation prolonge la durée de conservation des aliments, elle s'accompagne d'un coût environnemental important, puisque 2 à 3 % d'énergie supplémentaire sont nécessaires pour chaque degré en dessous de zéro auquel les aliments sont stockés.

Le secteur de la logistique s'efforce de se décarboniser et doit faire face à des factures d'énergie de plus en plus élevées.

Pourtant, la demande de produits surgelés augmente à mesure que l'appétit évolue dans les pays en développement et que les consommateurs soucieux des prix recherchent des aliments nutritifs et savoureux à des prix plus abordables.

Parallèlement, les experts estiment que 12 % des denrées alimentaires produites chaque année sont gaspillées en raison d'un manque de logistique réfrigérée et congelée, appelée « chaîne du froid » dans le secteur, ce qui met en évidence un besoin important de capacités accrues.

Des études indiquent également que 1,3 milliard de tonnes d'aliments comestibles sont jetés chaque année, soit un tiers de la production mondiale d'aliments destinés à la consommation humaine.

Les besoins sont particulièrement aigus dans des régions comme l'Afrique subsaharienne et le sous-continent. Au Pakistan, en 2022, par exemple, la moitié des mangues exportables ont été perdues à cause d'une vague de chaleur extrême.

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui et 2 milliards, soit environ un quart de la population mondiale, souffrent d'insécurité alimentaire.

Le professeur Toby Peters, de l'université de Birmingham et de l'université Heriot-Watt, et directeur du Centre for Sustainable Cooling, a déclaré : « Les chaînes du froid sont des infrastructures essentielles au bon fonctionnement de la société et de l'économie. Elles sous-tendent notre accès à des aliments sains et nutritifs et à la santé, ainsi que notre capacité à stimuler la croissance économique. »

Il a ajouté : « Les infrastructures de la chaîne du froid, et leur absence, ont des répercussions sur le changement climatique mondial et l'environnement. »

Les événements liés au changement climatique tels que les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur peuvent réduire les rendements agricoles et nuire à la santé et à la productivité du bétail. Mais la congélation des aliments peut protéger les sources alimentaires et leur valeur nutritionnelle pendant des mois au cours de ces crises.

« Join the Move to -15°C » est une initiative visant à créer une transition juste, en déployant des technologies de stockage accessibles à l'échelle mondiale pour congeler les aliments à des températures durables afin de réduire la pénurie alimentaire pour les communautés vulnérables comme pour les communautés développées.

Le professeur Peters a ajouté : « Les Nations unies prévoient une population de 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050. Pour garantir l'accessibilité de la nourriture, nous devons combler l'écart de 56 % dans l'approvisionnement alimentaire mondial entre ce qui a été produit en 2010 et ce qui sera nécessaire en 2050.

« La réduction des émissions de la chaîne du froid et la transformation de la manière dont les aliments sont stockés et transportés en toute sécurité aujourd'hui nous permettent de continuer à nourrir durablement les communautés du monde entier à mesure que les populations et les températures mondiales augmentent, en protégeant les sources d'aliments nutritifs pour les années à venir.

« En s'appuyant sur cette recherche, la coalition de DP World peut être un outil clé pour surmonter les défis alimentaires actuels, en fournissant un stock stable d'aliments de qualité aux 820 millions de personnes affamées dans le monde et en assurant la sécurité de 2 milliards d'autres personnes qui luttent contre la pénurie alimentaire. »

Une invitation à rejoindre l'initiative « Join the Move to -15°C »

DP World a rendu l'étude accessible à tous et a invité les parties prenantes, les chefs de file du secteur et les parties intéressées à manifester leur soutien à la campagne.

Pour en savoir plus ou participer à l'initiative, veuillez consulter le site Web de DP World ici.

