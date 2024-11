DP World et SailGP annoncent un partenariat mondial de logistique intelligente

DUBAI, Émirats arabes unis, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DP World et SailGP ont annoncé un partenariat logistique mondial révolutionnaire, DP World devenant le partenaire mondial de logistique intelligente de SailGP. Dans le cadre de cette collaboration qui s'étendra sur trois saisons, DP World fournira des solutions de transport durables et efficaces pour les événements de SailGP sur les cinq continents, y compris dans des villes emblématiques telles que Sydney, Rio de Janeiro et Genève.

Left to right: Abdulla Bin Damithan, CEO and Managing Director of DP World GCC ; HE Sultan Ahmed bin Sulayem, Group Chairman and CEO of DP World and Sir Russell Coutts, Co-Founder and CEO of SailGP

Le partenariat fera ses débuts lors de l'Emirates Dubai Sail Grand Prix, présenté par P&O Marinas, le week-end prochain (23-24 novembre 2024). L'événement présentera la plus grande flotte d'équipes nationales du championnat, qui régatera à P&O Marinas Port Mina Rashid, en mettant l'accent sur l'innovation, l'efficacité et la durabilité.

Andrew Thompson, directeur général de SailGP , a commenté : « SailGP est l'une des opérations logistiques les plus complexes du sport, car elle nécessite le transport de milliers d'éléments de course à travers le monde. Travailler avec un leader industriel avant-gardiste comme DP World nous permet de gérer efficacement ces défis tout en réduisant notre empreinte environnementale. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme pour la logistique mondiale et faisons profiter de l'engouement autour de SailGP aux fans du monde entier. »

Daniel van Otterdijk, directeur de la communication de DP World , a déclaré : « Nous sommes fiers de notre partenariat avec SailGP conclu dans le but de fournir une logistique plus intelligente et plus durable pour leur championnat mondial au cours des trois prochaines années. Chez DP World, nous croyons qu'il faut tirer parti de notre réseau logistique de classe mondiale pour stimuler l'innovation, l'efficacité et les progrès environnementaux. Ce partenariat reflète notre vision commune de la durabilité et de la création d'impacts durables dans le domaine du sport et au-delà. »

Le réseau mondial de DP World, qui compte plus de 115 000 employés dans 78 pays, permet à l'entreprise de répondre à l'ensemble des besoins logistiques de SailGP. Les opérations comprennent le transport des 12 catamarans F50 de haute technologie de SailGP, de l'équipement de l'événement et de l'infrastructure de la course. Ces efforts donneront la priorité aux méthodes de transport à faible émission de carbone, telles que le fret maritime, et utiliseront des horaires optimisés pour minimiser l'impact sur l'environnement.

DP World assurera également le suivi des données carbone de chaque course, ce qui permettra d'établir des rapports précis et de réduire encore l'empreinte carbone du championnat.

Outre la logistique, DP World bénéficiera des droits de marque sur tous les événements de SailGP, y compris la flotte F50, les graphiques du champ de course virtuel et la production d'émissions visibles sur plus de 212 territoires dans le monde.

Le partenariat soutient également le camp de développement féminin de SailGP à Dubaï, qui propose des entraînements sur mesure et des courses d'entraînement afin de promouvoir l'égalité des sexes dans le sport.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2561560/DP_World_and_SailGP.jpg