DP World und SailGP verkünden globale Partnerschaft für intelligente Logistik

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- DP World und SailGP haben eine bahnbrechende globale Logistikpartnerschaft angekündigt, wobei DP World der Global Smart Logistics Partner von SailGP wird. Im Rahmen dieser dreijährigen Zusammenarbeit wird DP World nachhaltige und effiziente Transportlösungen für die Veranstaltungen von SailGP auf fünf Kontinenten bereitstellen, darunter in berühmten Städten wie Sydney, Rio de Janeiro und Genf.

Left to right: Abdulla Bin Damithan, CEO and Managing Director of DP World GCC; HE Sultan Ahmed bin Sulayem, Group Chairman and CEO of DP World and Sir Russell Coutts, Co-Founder and CEO of SailGP

Die Partnerschaft wird beim Emirates Dubai Sail Grand Prix, präsentiert von P&O Marinas, an diesem Wochenende (23.-24. November 2024) debütieren. Die größte Flotte von Nationalteams, die jemals an der Meisterschaft teilgenommen hat, wird in P&O Marinas Port Mina Rashid an den Start gehen und Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen.

Andrew Thompson, Geschäftsführer von SailGP , kommentierte: „SailGP ist eine der komplexesten logistischen Operationen im Sport, die den Transport von Tausenden von Rennkomponenten über den ganzen Globus erfordert. Die Zusammenarbeit mit einem zukunftsorientierten Branchenführer wie DP World stellt sicher, dass wir diese Herausforderungen effizient bewältigen und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren können. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard für die globale Logistik und bringen die Spannung des SailGP zu den Fans auf der ganzen Welt."

Daniel van Otterdijk, Chief Communications Officer von DP World , sagte: „Wir sind stolz darauf, mit SailGP zusammenzuarbeiten, um in den nächsten drei Jahren eine intelligentere und nachhaltigere Logistik für die globale Meisterschaft zu liefern. Wir bei DP World glauben daran, dass wir unser Weltklasse-Logistiknetzwerk nutzen können, um Innovation, Effizienz und ökologischen Fortschritt voranzutreiben. Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsame Vision von Nachhaltigkeit und nachhaltiger Wirkung im Sport und darüber hinaus wider."

Das globale Netzwerk von DP World mit über 115.000 Mitarbeitern in 78 Ländern versetzt das Unternehmen in die Lage, die umfassenden logistischen Anforderungen von SailGP zu bewältigen. Zu den Aufgaben gehört der Transport der 12 Hightech-Katamarane F50 von SailGP, der Veranstaltungsausrüstung und der Renninfrastruktur. Bei diesen Bemühungen werden kohlenstoffarme Transportmethoden, wie z. B. Seefracht, bevorzugt und optimierte Fahrpläne verwendet, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

DP World wird auch die Nachverfolgung der CO2-Daten für jedes einzelne Rennen übernehmen, um eine genaue Berichterstattung zu gewährleisten und den CO2-Fußabdruck der Meisterschaft weiter zu reduzieren.

Zusätzlich zur Logistik erhält DP World die Markenrechte für alle SailGP-Veranstaltungen, einschließlich der F50-Flotte, der virtuellen Rennstrecken-Grafiken und der Fernsehproduktion, die in über 212 Gebieten weltweit zu sehen ist.

Die Partnerschaft unterstützt auch das SailGP-Entwicklungscamp für Frauen in Dubai, das maßgeschneidertes Training und Übungsrennen zur Förderung der Geschlechtergleichheit im Sport anbietet.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2561560/DP_World_and_SailGP.jpg