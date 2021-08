Dr. Dominic Clarke nastoupil do Discovery Life Sciences jako technický ředitel pro buněčnou a genovou terapii

HUNTSVILLE, Alabama, 13. srpna 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), specialista na biologické vzorky a biomarkery, ve čtvrtek oznámila, že do společnosti nastoupil Dominic Clarke, Ph.D jako technický ředitel pro buněčnou a genovou terapii. Jeho nástup do této funkce posílí postavení společnosti Discovery jako světového lídra v oblasti materiálů a analytických služeb pro buněčnou a genovou terapii na podporu vývoje a výroby těchto moderních terapeutických metod.

„Dominic je v odvětví buněčné a genové terapie velmi zkušeným a uznávaným lídrem a svým nástupem výrazně posiluje naši již tak rychle rostoucí divizi pro služby buněčné a genové terapie," uvedl Glenn Bilawsky, generální ředitel společnosti Discovery. „V odvětví buněčné a genové terapie je dobře známa jeho schopnost vyhodnocovat a zavádět technické inovace v globálním měřítku. Jeho znalosti, zkušenosti a dovednosti významně urychlí naši schopnost posouvat výzkumné programy buněčné terapie od počátečního objevu až do výroby."

Dr. Clarke přináší společnosti Discovery přes 15 let zkušeností s buňkami a geny. Je úřadujícím předsedou výboru pro vývoj procesů a produktů při Mezinárodní společnosti pro buněčné a genové terapie (ISCT) – světového fóra vedoucím pracovníků zaměřeného na přenos výzkumu a procesního vývoje od stolu do klinického prostředí prostřednictvím vzdělávání a poradenství. Před nástupem do společnosti Discovery působil jako vedoucí buněčné terapie ve společnosti HemaCare, která spadá pod firmu Charles River. Během svého působení vypracoval a vedl celofiremní strategii pro buněčnou terapii, zajišťoval poskytování odborných a technických poznatků na provozní i komerční úrovni a v celé organizaci stál v čele inovací.

„Jedinečná kombinace vysoce charakterizovaných biologických vzorků a testovacích možností společnosti Discovery má zásadní význam pro vývoj buněčných a genových terapií a jejich uvádění na trh", řekl Dr. Clarke. „Jsem nadšen, že mám příležitost přidat se k tomuto vynikajícímu týmu a že budeme moci sdílet svůj zápal a podpořit úspěch buněčných terapií. Společnost Discovery Life Sciences si vybudovala pevné základy jako specialista v oblasti biologických vzorků a biomarkerů a já se těším na další rozšiřování již tak rozsáhlých výrobků a služeb pro buněčné a genové terapie. Discovery již nyní celosvětově naplňuje potřeby a překonává očekávání vývojářů a výrobců kvalitou, rychlostí a záběrem, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných, účinných a pokročilých terapií."

O společnostech Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Společnost Discovery Life Sciences je specialistou na biologické vzorky a biomarkery a spojuje největší komerční zásoby biologických vzorků na světě a síť pro jejich získávání s předními laboratořemi poskytujícími služby v oblasti biomarkerů, aby urychlila programy precizní medicíny pro léčbu rakoviny, infekčních onemocnění a dalších zdravotních problémů. Jsme předním poskytovatelem vysoce charakterizovaných lidských buněčných výchozích materiálů a odborných komplexních analytických služeb pro rozvoj výzkumu, vývoje a výrobních programů buněčné a genové terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenanční a bioinformatická divize společnosti Discovery provozující celosvětově uznávanou servisní laboratoř, která využívá nejmodernější technologie v oblasti genomiky ke komplexní podpoře translačního a klinického výzkumu.

Tým společnosti Discovery se vždy řídí vědeckými poznatky a spolupracuje se zákazníky na základě inovativního, konzultativního přístupu k překonávání překážek a rychlejšímu dosažení konečného výsledku. Věda k vašim službám! Pro více informací navštivte stránky dls.com.

SOURCE Discovery Life Sciences