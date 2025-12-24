Dr. Jason Zhu, Geschäftsführer von Henlius, hält eine Grundsatzrede auf der JPM 2026

SHANGHAI, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die 44. J.P. Morgan Healthcare Conference findet vom 12. bis 15. Januar 2026 in San Francisco, USA, statt. Dr. Jason Zhu, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von Henlius (2696.HK), wurde zur Teilnahme eingeladen und wird am 15. Januar (PST) eine Grundsatzrede halten.

Die J.P. Morgan Healthcare Conference gilt als eine der weltweit größten und einflussreichsten Konferenzen für Investitionen und die Gesundheitsbranche. Sie wird weithin als Gradmesser für globale Innovationen und Kapitalentwicklungen im Pharma- und Gesundheitswesen angesehen. Die Veranstaltung bringt Branchenführer, schnell wachsende, aufstrebende Unternehmen, Technologieinnovatoren und globale Investoren zusammen. Mehr als 8.000 Teilnehmer werden in San Francisco erwartet, um innovative Entwicklungen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden.

Auf der Konferenz wird Dr. Zhu die Kernkompetenzen vorstellen, die Henlius im Laufe seiner Internationalisierung aufgebaut hat, über die neuesten Entwicklungen in der innovativen Pipeline und den Technologieplattformen der nächsten Generation des Unternehmens berichten – darunter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und multispezifische T-Zell-Engager (TCEs) – und die strategische Ausrichtung von Henlius für die nächsten fünf Jahre präsentieren. Durch die Nutzung einer integrierten Plattform, die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Zulassung und Vermarktung umfasst, hat sich Henlius von einem Biotech-Unternehmen in der Frühphase zu einem skalierten, weltweit operierenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einer etablierten internationalen Präsenz entwickelt. Henlius hat in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten und Japan eigene Teams für klinische Entwicklung, Betrieb und Zulassung eingerichtet, die eine unabhängige Durchführung klinischer Studien und den direkten Kontakt zu globalen Zulassungsbehörden ermöglichen, um die lokale Entwicklung und den Marktzugang zu beschleunigen. Darüber hinaus haben die kommerziellen Produktionsstätten des Unternehmens GMP-Zertifizierungen in China, der EU und den Vereinigten Staaten erhalten und verfügen über ein globales Liefernetzwerk, das sich mittlerweile über sechs Kontinente erstreckt. Durch die koordinierte Weiterentwicklung differenzierter Innovationsressourcen und diversifizierter Technologieplattformen baut Henlius seine globale Marktpräsenz kontinuierlich aus und geht gleichzeitig langfristige strategische Partnerschaften mit führenden multinationalen Pharmaunternehmen ein, wodurch ein nachhaltiges und skalierbares globales Entwicklungsmodell entsteht.

Henlius wird sich auch in Zukunft darauf konzentrieren, den ungedeckten Bedarf der Patienten weltweit zu decken. Durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Kapitalmärkten und Industriepartnern will das Unternehmen seine globalen Innovations- und Betriebskapazitäten weiter stärken und ein global wettbewerbsfähiges, patientenzentriertes Biopharma aufbauen, das Patienten auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige und erschwingliche biologische Arzneimittel zur Verfügung stellt.

Informationen zu Henlius

Henlius (2696.HK) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit der Vision, qualitativ hochwertige, erschwingliche und innovative biologische Arzneimittel für Patienten auf der ganzen Welt anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Onkologie, Autoimmunerkrankungen und Augenkrankheiten liegt. Bis heute wurden 10 Produkte in mehreren Ländern und Regionen zur Vermarktung zugelassen, und 5 Anträge auf Vermarktung wurden in China bzw. in der EU zur Prüfung angenommen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat Henlius eine integrierte biopharmazeutische Plattform aufgebaut, deren Kernkompetenzen hohe Effizienz und Innovation sind, eingebettet in den gesamten Produktlebenszyklus einschließlich F&E, Herstellung und Vermarktung. Das Unternehmen verfügt über ein globales Innovationszentrum und kommerzielle Produktionsstätten in Shanghai, die von China, der EU und den USA nach GMP zertifiziert sind.

Henlius hat proaktiv eine diversifizierte und qualitativ hochwertige Produktpipeline aufgebaut, die etwa 50 Moleküle umfasst, und hat die Erforschung von immunonkologischen Kombinationstherapien mit dem firmeneigenen HANSIZHUANG (Anti-PD-1 mAb) als Grundgerüst fortgesetzt. Zu den bisher von dem Unternehmen eingeführten Produkten gehören HANSIZHUANG (Serplulimab, Handelsname: Hetronifly® in Europa), der weltweit erste Anti-PD-1-mAb zur Erstlinienbehandlung von SCLC, HANQUYOU (Trastuzumab, Handelsname: HERCESSI™ in den USA, Zercepac® in Europa), ein in China entwickeltes mAb-Biosimilar, das in China, Europa und den USA zugelassen ist, HANLIKANG (Rituximab), das erste in China entwickelte Biosimilar, Denosumab Bildyos® und Bilprevda® sowie Pertuzumab Poherdy®. Darüber hinaus hat Henlius mehr als 30 klinische Studien für 19 Produkte durchgeführt und seine Präsenz auf den wichtigsten Märkten sowie auf den Schwellenmärkten ausgebaut.

Um mehr über Henlius zu erfahren, besuchen Sie https://www.henlius.com/en/index.html und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/henlius/.