Dr. Reddy's e GRA anunciam dados clinicamente significativos dos estudos pivotais do Avigan

Análise de subgrupos mostra que pacientes de baixo risco hospitalizados com COVID-19 recebem alta do hospital três dias antes

CIDADE DO KUWAIT, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124) (NSE: DRREDDY) (NYSE: RDY) (NSEIFSC: DRREDDY juntamente com suas subsidiárias denominadas "Dr. Reddy's") e a Ajuda de Resposta Global FZCO (Global Response Aid, GRA) anunciaram hoje os resultados de um estudo com o medicamento Avigan feito com pacientes de COVID-19 com sintomas de moderados a severos, hospitalizados no Kuwait.

Uma análise do subgrupo de baixo risco (baixa pontuação NEWS no momento da admissão) da coorte do estudo (n=181) demonstrou que pacientes do grupo tratado com Avigan recebem alta hospitalar três dias antes em comparação com o grupo submetido ao placebo (8 dias vs 11 dias; p=0,0063) para o tempo até a alta hospitalar do ponto final secundário. Esta meta foi predefinida e mostrou significância estatística em grande parte dos assuntos deste estudo. O tempo para a alta hospitalar é o melhor parâmetro para determinar se o Avigan tem um efeito pragmático na duração da hospitalização dos pacientes, um fator que é relevante para a escassez global de recursos clínicos e camas hospitalares induzida pela pandemia global de COVID-19.

Os resultados apontam favoravelmente para a hipótese de que um medicamento antiviral como o Avigan (ou similar inibidor de RNA e polimerases oral ou injetável) possa ser eficaz como parte do início precoce do tratamento em pacientes com COVID-19.

Como resultado dos dados favoráveis do subgrupo, que são apoiados por resultados similares em ensaios clínicos e estudos verdadeiros feitos no Japão, o Dr.Reddy e a Ajuda de Resposta Global concordaram em agilizar os estudos centrais da Fase 3 em andamento com o objetivo de determinar a eficácia da Avigan como um tratamento precoce para pacientes de COVID-19 com sintomas leves a moderados. Estudos adicionais para avaliar a eficácia do Avigan como parte do tratamento precoce em pacientes da COVID-19 também foram iniciados, com o objetivo de aliviar os sintomas e prevenir a progressão da doença antes que a infecção exija hospitalização ou outras intervenções intensivas.

Outras descobertas do estudo em pacientes hospitalizados com COVID-19 moderada severa em pacientes mostraram uma redução de um dia no tempo para a resolução sustentada da hipoxia para Avigan vs. placebo. A resolução ocorreu em sete dias em comparação a oito dias. No entanto, o estudo não alcançou limites de significância estatística e foi encerrado. A análise final completa dos 353 indivíduos que fizeram parte do estudo de pacientes hospitalizados estará disponível no final de fevereiro de 2021.

O estudo de pacientes hospitalizados fez parte de um programa clínico geral para o Avigan no Kuwait, que abordou um espectro de casos de COVID-19 que variam de assintomática a grave, tanto em ambientes ambulatoriais e de internação.

Sobre a Ajuda de Resposta Global (GRA)

A Agility (KSE/DFM: AGLTY), uma das principais empresas de logística do mundo, estabeleceu a Ajuda de Resposta Global (GRA) para enfrentar os desafios de mercado criados pela pandemia da COVID-19 e outras ameaças à saúde pública. A GRA oferece soluções inovadoras e eficazes para a saúde por meio de uma variedade de produtos farmacêuticos e plataformas de tecnologia. Ela trabalha em estreita colaboração com governos, autoridades regulatórias, hospitais, clínicas, profissionais de saúde, empresas de ciências da vida, ONGs e instituições públicas para desenvolver estratégias que lhes permitam enfrentar os desafios de saúde pública.

Para mais informações: www.globalresponseaid.com

Sobre o Dr. Reddy's

Sobre o Dr. Reddy's: O Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY,NYSE: RDY) é uma empresa farmacêutica integrada, comprometida em oferecer medicamentos acessíveis e inovadores para vidas mais saudáveis. Por meio de seus três negócios - Serviços Farmacêuticos e Ingredientes Ativos, Genéricos Globais e Produtos Proprietários – o Dr. Reddy's oferece um portfólio de produtos e serviços, incluindo APIs, serviços farmacêuticos personalizados, genéricos, biosimilares e formulações diferenciadas. Nossas principais áreas de enfoque terapêutico são gastrointestinal, cardiovascular, diabetologia, oncologia, tratamento da dor e dermatologia. O Dr. Reddy's está presente em mercados em todo o mundo. Nossos principais mercados incluem – EUA, Índia, Rússia e países da Comunidade dos Estados Independentes (CIS) e Europa.

Para mais informações: www.drreddys.com

FONTE GRA; Agility

SOURCE GRA; Agility