Dr. Robert H. Xiao, CEO da Perfect World: a pandemia da COVID-19 estimulará novo crescimento do setor de esportes eletrônicos

XANGAI, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Dr. Robert H. Xiao, CEO da Perfect World fez um discurso na Conferência Global de Esportes de 2020 realizada em Pudong, Xangai em 1 de agosto, no qual ele falou, "No ano passado, a Perfect World deu assistência na apresentação da nona edição dos Campeonatos Internacionais DOTA2 (TI9) em Xangai. Olhando para o futuro, esperamos dar as mãos ao governo bem como a parceiros clientes e fornecedores através da cadeia industrial para promover cooperação mutuamente benéfica e criar uma situação onde todos ganham".

O Dr. Xiao disse em seu discurso que a inovação tecnológica é o mecanismo de crescimento para o setor dos esportes eletrônicos. 5G+, inteligência artificial (AI) e realidade virtual/realidade aumentada (VR/AR) deverão fornecer um senso sem precedentes de participação e experiência para os esportes eletrônicos, consolidar as vantagens dos esportes eletrônicos através de uma fusão de tecnologia da Internet, entretenimento e esportes, atrair e cultivar mais talentos dos esportes eletrônicos, interromper o modelo de negócios atual dos esportes eletrônicos e promover o rápido desenvolvimento do setor.

De acordo com dados do comitê de publicação de jogos da Associação de Áudio-Vídeo e Publicação Digital da China, o mercado de esportes eletrônicos da China gerou receita real de vendas de 71.936 bilhões de yuans no primeiro semestre de 2020, um aumento de quase 55 por cento quando comparado com o mesmo período do ano anterior. A base de usuários de esportes eletrônicos da China atingiu 484 milhões, um aumento de quase 10 por cento. A China agora se tornou o maior mercado de esportes eletrônicos do mundo.

FONTE Perfect World Co., Ltd.

