Dr. Sultan Al Jaber, président de Masdar, appelle à une « énergie maximale, émissions minimales » pour la transition énergétique globale

ABU DHABI, EAU, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Son Excellence Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies de pointe des EAU, envoyé spécial pour les changements climatiques et Président de Masdar, a appelé le monde à utiliser toutes les sources d'énergie disponibles, y compris les énergies renouvelables et l'hydrogène, pour répondre aux besoins en énergie d'une population mondiale croissante.

Dr Sultan Al Jaber, Chairman of Masdar

« S'il faut tirer une leçon de cette année, c'est que la sécurité énergétique est le fondement de tous les progrès – économiques, sociaux et climatiques », a déclaré le Dr. Al Jaber dans son discours liminaire lors de l'Exposition et conférence internationale sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC). Avec une population mondiale qui devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050, le monde devra produire 30 % d'énergie de plus comparativement à aujourd'hui.

« Le monde a besoin de toutes les solutions possibles. Il s'agit du pétrole, du gaz, de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et nucléaire, de l'hydrogène et des énergies propres encore à découvrir, à commercialiser et à déployer », a déclaré le Dr Al Jaber. « Le monde a besoin d'énergie maximale… d'émissions minimales. Raison pour laquelle les dirigeants des Émirats arabes unis ont décidé d'être les pionniers en matière d'énergies renouvelables, il y a plus de 16 ans, en lançant Masdar. »

Masdar, entreprise phare d'énergie renouvelable d'Abu Dhabi, a été lancée pour soutenir la diversification de l'économie et des sources d'énergie des EAU en faisant progresser le développement, le déploiement et la commercialisation de l'énergie renouvelable et des technologies propres.

Aujourd'hui, Masdar est l'une des entreprises d'énergie renouvelable qui connaît une plus rapide croissance à l'échelle mondiale, active dans plus de 40 pays et investie dans des projets évalués à plus de 20 milliards de dollars américains. L'an dernier, Masdar a augmenté la capacité de son portefeuille d'énergie propre de 40 %, avec une capacité totale de plus de 15 GW. Ces projets peuvent remplacer 19,5 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par année.

Masdar a pour objectif d'atteindre une capacité de portefeuille de 100 GW d'ici 2030 et veut fournir 1 million de tonnes d'hydrogène vert d'ici la fin de cette décennie. Cela lui permettra de consolider sa place de pionnier dans cette industrie prometteuse et de positionner Abu Dhabi comme une plaque tournante mondiale pour la production et l'exportation de l'hydrogène vert.

« Avec la rencontre de la COP27 la semaine prochaine et alors que les Émirats arabes unis se préparent à accueillir la COP28, la Conférence des Emirats sur le changement climatique, nos efforts devraient se concentrer sur une nouvelle voie audacieuse, réaliste et pragmatique qui profite à l'humanité, au climat et à l'économie », a déclaré le Dr. Al Jaber. « Nous devons limiter les émissions, et non les augmenter. »

Retrouvez l'intégralité du discours ici : https://lnkd.in/d7gT6eVF

