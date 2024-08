Draghici Dental behaalt marktvoordeel met Chamlion's oplossingen voor 3D-printen van tandheelkundig metaal

Geavanceerde digitale technologieën voor geoptimaliseerde workflows, hoge efficiëntie en lage operationele kosten

IASI, Roemenië, 15 aug. 2024 /PRNewswire/ -- In de competitieve wereld van tandheelkundige technologie betekent voorblijven voortdurend innoveren en optimaliseren. Draghici Dental, een toonaangevende leverancier voor tandheelkundige technologie in Roemenië, wil deze missie realiseren door geavanceerde technologie te gebruiken om zijn activiteiten te verbeteren en uit te blinken in een drukke markt.

Een nieuw tijdperk van digitale transformatie

Dental Metal 3D Printers RPD frameworks, crowns and bridges

Met ruim 15 jaar ervaring en een netwerk van meer dan 500 medewerkers in heel Europa heeft Draghici Dental een reputatie opgebouwd voor het leveren van tandheelkundige oplossingen van topkwaliteit. Het bedrijf zet zich in om tandheelkundige technologie steeds verder te ontwikkelen en hoge internationale standaarden te handhaven.

Maar ondanks zijn uitgebreide expertise en succes stond Draghici Dental voor een grote uitdaging: met slechts 30% was zijn productiecapaciteit onderbenut. Om dit probleem aan te pakken en de efficiëntie te verbeteren, moesten ze hun workflow revolutioneren en de output maximaliseren.

Samenwerken met Chamlion voor innovatie

De oplossing kwam in de vorm van een partnerschap met Chamlion. Door de integratie van Chamlion's geavanceerde 3D-metaalprintoplossingen wilde Draghici Dental zijn productiemogelijkheden opvoeren. De beslissing om deze technologieën te gebruiken werd ingegeven door de behoefte aan hoge precisie, efficiëntie en kosteneffectiviteit.

De 3D-printers van Chamlion werden gekozen vanwege hun vermogen om uitneembare prothesen (RPD), kronen en bruggen met uitzonderlijke nauwkeurigheid te produceren. Dankzij het gebruik van geavanceerde materialen voldeed elk product aan de hoge duurzaamheid- en prestatie-eisen.

Productie transformeren

De 3D printoplossingen van Chamlion transformeerden de activiteiten van Draghici Dental:

Geoptimaliseerde workflows : De automatisering en digitalisering die door de technologie van Chamlion werden geïntroduceerd, stroomlijnden de productieprocessen, met als gevolg minder handarbeid en kortere doorlooptijden.

: De automatisering en digitalisering die door de technologie van Chamlion werden geïntroduceerd, stroomlijnden de productieprocessen, met als gevolg minder handarbeid en kortere doorlooptijden. Hoog rendement : Met de mogelijkheid om sneller tandheelkundige toepassingen van hoge kwaliteit te produceren, was Draghici Dental in staat zijn productiecapaciteit beter te benutten en de eerdere onderbezetting aan te pakken.

: Met de mogelijkheid om sneller tandheelkundige toepassingen van hoge kwaliteit te produceren, was Draghici Dental in staat zijn productiecapaciteit beter te benutten en de eerdere onderbezetting aan te pakken. Kostenreductie: De hogere efficiëntie leidde ook tot aanzienlijke verlagingen van de operationele kosten, met een minimum aan afval en een geoptimaliseerd gebruik van hulpbronnen.

Concurrentievoordeel

De voordelen gingen verder dan alleen operationele verbeteringen. Draghici Dental realiseerde zich al snel dat de oplossingen van Chamlion een cruciaal concurrentievoordeel opleverden. Draghici Dental geeft als commentaar: "Door de uitgebreide samenwerking met Chamlion heeft het bedrijf een concurrentievoordeel op de markt. De door Chamlion aanbevolen technologieën leveren het bedrijf product- en service-innovatiemogelijkheden waarmee het zich kan onderscheiden van de concurrent. Dit is een groot pluspunt voor ons laboratorium. En daar zijn we dankbaar voor."

Feedback van klanten en toekomstperspectieven

De feedback van klanten is overweldigend positief. Velen waarderen de verbeterde kwaliteit en precisie van de tandheelkundige producten. De hogere efficiëntie en uitmuntende producten hebben de marktpositie van Draghici Dental versterkt, nieuwe klanten aangetrokken en zijn kwaliteitsreputatie versterkt.

Voor de toekomst is Draghici Dental klaar om gebruik te blijven maken van digitale technologieën om verdere groei en innovatie te stimuleren. Zijn partnerschap met Chamlion is een bewijs van de kracht van het omarmen van geavanceerde oplossingen om koploper te blijven in een dynamische industrie.

Conclusie

Draghici Dental's reis met Chamlion illustreert de diepgaande impact die geavanceerde digitale oplossingen kunnen hebben op een bedrijf. Met de 3D-printtechnologie van Chamlion heeft Draghici Dental niet alleen zijn workflows geoptimaliseerd en kosten verlaagd, maar ook een waardevol concurrentievoordeel verkregen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2481883/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2481884/image.jpg