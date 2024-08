Draghici Dental gagne une longueur d'avance sur le marché grâce aux solutions d'impression 3D de Chamlion pour les prothèses dentaires en métal

Technologies numériques avancées pour des flux de travail optimisés, une efficacité élevée et de faibles coûts opérationnels

IASI, Roumanie, 14 août 2024 /PRNewswire/-- Dans le monde compétitif de la technologie dentaire, rester en tête signifie innover et optimiser en permanence. Pour Draghici Dental, un fournisseur de premier plan sur le marché de la technologie dentaire en Roumanie, cette volonté d'excellence l'a conduit à adopter une technologie de pointe pour améliorer ses opérations et se démarquer sur un marché encombré.

Une nouvelle ère de transformation numérique

Dental Metal 3D Printers RPD frameworks, crowns and bridges

Avec plus de 15 ans d'expérience et un réseau de plus de 500 collaborateurs à travers l'Europe, Draghici Dental s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions dentaires de premier ordre. L'entreprise se consacre à l'avancement de la technologie dentaire et au maintien de normes internationales élevées.

Cependant, malgré sa grande expertise et son succès, Draghici Dental a dû faire face à un défi de taille : sa capacité de production était sous-utilisée, ne fonctionnant qu'à 30 %. Pour résoudre ce problème et améliorer l'efficacité, ils avaient besoin de révolutionner leur flux de travail et de maximiser leur production.

Partenariat avec Chamlion pour l'innovation

La solution a pris la forme d'un partenariat avec Chamlion. En intégrant les solutions avancées d'impression 3D métal de Chamlion, Draghici Dental visait à améliorer ses capacités de production. La décision d'adopter ces technologies a été motivée par le besoin de haute précision, d'efficacité et de rentabilité.

Les imprimantes 3D de Chamlion ont été choisies pour leur capacité à produire des armatures RPD, des couronnes et des bridges avec une précision exceptionnelle. L'utilisation de matériaux avancés a permis de s'assurer que chaque produit répondait aux normes élevées requises en matière de durabilité et de performance.

Transformer la production

L'impact des solutions d'impression 3D de Chamlion sur les opérations de Draghici Dental a été transformateur :

Optimisation des flux de travail : L'automatisation et la numérisation introduites par la technologie de Chamlion ont rationalisé les processus de production, réduisant le travail manuel et accélérant les délais d'exécution.

: L'automatisation et la numérisation introduites par la technologie de Chamlion ont rationalisé les processus de production, réduisant le travail manuel et accélérant les délais d'exécution. Efficacité élevée : Avec la capacité de produire des applications dentaires de haute qualité plus rapidement, Draghici Dental a été en mesure de mieux utiliser sa capacité de production, remédiant ainsi à la sous-utilisation précédente.

: capacité de produire des applications dentaires de haute qualité plus rapidement, Draghici Dental a été en mesure de mieux utiliser sa capacité de production, remédiant ainsi à la sous-utilisation précédente. Réduction des coûts : Les gains d'efficacité ont également conduit à des réductions significatives des coûts opérationnels, avec une minimisation des déchets et une optimisation de l'utilisation des ressources.

Un avantage concurrentiel

Les avantages ne se limitent pas aux améliorations opérationnelles. Draghici Dental a rapidement réalisé que les solutions de Chamlion offraient un avantage compétitif crucial. Comme ils l'ont noté, « Le développement de la collaboration avec Chamlion donne à l'entreprise un avantage concurrentiel sur le marché. Les technologies recommandées par Chamlion permettent d'innover en matière de produits et de services et offrent des possibilités de différenciation par rapport à la concurrence, ce qui est un grand avantage pour notre laboratoire. Nous leur en sommes reconnaissants ».

Commentaires des clients et perspectives d'avenir

Les réactions des clients ont été extrêmement positives, beaucoup d'entre eux faisant l'éloge de l'amélioration de la qualité et de la précision des produits dentaires. L'efficacité accrue et l'excellence des produits ont renforcé la position de Draghici Dental sur le marché, attirant de nouveaux clients et renforçant sa réputation de qualité.

Pour l'avenir, Draghici Dental est prête à continuer à tirer parti des technologies numériques pour stimuler la croissance et l'innovation. Leur partenariat avec Chamlion témoigne de l'importance d'adopter des solutions avancées pour rester en tête dans une industrie dynamique.

Conclusion

Le parcours de Draghici Dental avec Chamlion illustre l'impact profond que les solutions numériques avancées peuvent avoir sur une entreprise. En adoptant la technologie d'impression 3D de Chamlion, Draghici Dental a non seulement optimisé ses flux de travail et réduit ses coûts, mais a également acquis un avantage concurrentiel précieux.

