DRAGONFLY& GF& CO.,& LTD. crea una empresa conjunta con RUSH& Coin Foundation para los servicios de juegos de la cadena de bloques P2E (jugar para ganar)

- Dragonfly toma la iniciativa en el mercado y plataforma de juegos P2E por medio de la empresa conjunta DF Chain

SEÚL, Corea del Sur, 8 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- DRAGONFLY GF CO., LTD. (director ejecutivo Jaesik Kim, KOSDAQ: 030350) anunció el día 16 que creó la compañía filial DF Chain y completó el registro para ofrecer servicios de juego de la cadena de bloques P2E (jugar para ganar).

La nueva subsidiaria, DF Chain, es una empresa conjunta (corporación conjunta) creada por "Gamechain CO., LTD.", una corporación dirigida por RUSH Coin Foundation y DRAGONFLY GF CO., LTD.