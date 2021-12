DRAGONFLY GF CO., LTD. forma joint venture com RUSH Coin Foundation para serviços de jogos em blockchain P2E (PlaytoEarn)

A Fundação RUSH Coin administra a "Gamechain CO., LTD." e é a entidade emissora da RUSH Coin, com sede em Hong Kong.

A RUSH Coin está listada nas exchanges de criptomoedas "Coinone", "Bit Global" e "FOBLGATE."

Por meio da empresa subsidiária DF Chain, a DRAGONFLY GF CO., LTD. espera criar um ecossistema geral de P2E que vai desde a emissão de NFTs (Tokens não fungíveis), depósito e retirada de moedas, ajuste de oferta e demanda, compra e transação de NFT de acordo com o influxo de novos membros.

P2E refere-se a jogos com o objetivo de lucro. Os usuários podem ter lucro obtendo um token comum ou NFT, que pode então ser convertido em dinheiro ou NFTs e vendido por um preço mais alto. O P2E está se popularizando rapidamente nos mercados do Sudeste Asiático e global, à medida que outras atividades econômicas diminuíram devido à pandemia da Covid-19.

A DRAGONFLY está se preparando para o relançamento do "Special force IP", o jogo de grande popularidade nas Filipinas, onde o mercado P2E é extremamente sólido.

A DRAGONFLY também tem uma ampla seleção de jogos, conteúdo, know-how de desenvolvimento e pool global de usuários, além do "Special force IP".

Aplicar a tecnologia de blockchain e os serviços P2E da DRAGONFLY a todos os jogos poderá viabilizar serviços com base em uma plataforma como a "Steam", em que os jogadores utilizam criptomoedas como Ethereum e Rush Coin.

Jaesik Kim, CEO da Dragonfly, afirmou: "Uma mudança de paradigma está em andamento no setor de jogos desde o P2W (Play to Win), onde os usuários precisam gastar dinheiro para ganhar, ao P2E (Play to Earn), em que os usuários podem ganhar dinheiro com o valor único dos elementos do jogo.

A Dragonfly está idealmente posicionada para o ecossistema P2E como um todo, e lideraria não apenas o mercado de jogos P2E, mas também a plataforma, aplicando o sistema P2E a jogos FPS de forma inédita."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1701800/1.jpg

FONTE DRAGONFLY; RUSH Coin Foundation

