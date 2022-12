-Dragonfly Therapeutics comienza el estudio de fase 2 de TriNKET® DF1001, dirigido contra HER2, en pacientes con tumores sólidos avanzados

En la fase 1, DF1001 fue bien tolerado y mostró efectos farmacodinámicos y respuesta clínica alentadores, con reducciones de la carga tumoral en varios tipos de tumores, incluso en pacientes con HER2 bajo y muy pretratados.

En el ensayo de fase 2 de Dragonfly para seguir evaluando DF1001 como monoterapia y en combinación con Opdivo® o Abraxane®, se ha dosificado a los primeros pacientes.

WALTHAM, Mass., 6 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly"), una empresa biotecnológica que desarrolla nuevas terapias que aprovechan el sistema inmunitario para tratar una amplia gama de enfermedades, ha anunciado hoy que se ha administrado la dosis a los primeros pacientes del estudio de fase 2 de su fármaco dirigido contra HER2, TriNKET® DF1001. El ensayo está reclutando pacientes en 34 centros de Estados Unidos y Europa para diversas indicaciones de tumores sólidos avanzados.

DF1001 es el primer TriNKET que entra en ensayos de fase 2. Seis fármacos desarrollados por Dragonfly se encuentran ya en fase clínica.

DF1001 fue bien tolerado, sin toxicidades limitantes de la dosis durante el escalado de dosis en el estudio de fase 1. El estudio mostró efectos farmacodinámicos alentadores, incluida la infiltración de células NK y células T en los tumores. DF1001 también demostró respuesta clínica como monoterapia y en combinación con nivolumab o nab-paclitaxel, con reducciones de la carga tumoral en varios tipos de cáncer sólido que representan tanto HER2-bajo como HER2-alto, y en pacientes muy pretratados.

"Tras haber observado el efecto de DF1001 en mis pacientes con cáncer de mama, incluidas las muy pretratadas y resistentes a múltiples tratamientos anticancerosos, me siento muy alentada por las perspectivas del DF1001", declaró la Dra. Emanuela Romano, Directora del Centro de Inmunoterapia contra el Cáncer del Instituto Curie de París. "Estos primeros indicios se observaron a dosis notablemente inferiores a la recomendada para la fase 2."

"El estudio de fase 1 de DF1001 proporcionó pruebas tempranas alentadoras de seguridad y actividad clínica en adultos con tumores sólidos avanzados, tal como preveía nuestro trabajo preclínico", afirmó Jean-Marie Cuillerot, responsable de marketing de Dragonfly. "Por ejemplo, hemos observado respuestas RECIST en múltiples tipos de tumores de pacientes que recibieron DF1001 en monoterapia y en combinación con Opdivo y Abraxane, comenzando a dosis muy bajas, incluso en pacientes con baja expresión de HER2 o en pacientes con alta expresión de HER2 que habían progresado después de recibir una serie completa de otros tratamientos, incluyendo ADC como Enhertu®."

El ensayo de fase 2 de DF1001 ampliará el desarrollo de DF1001 como monoterapia y en combinación con múltiples agentes, incluidos Opdivo® y Abraxane®.

Acerca de DF1001

DF1001 es un fármaco en investigación de primera línea que se está evaluando en pacientes adultos para el tratamiento de tumores sólidos avanzados. DF1001 se descubrió y desarrolló utilizando la plataforma TriNKET de Dragonfly. DF1001 tiene el potencial de estimular una inmunidad antitumoral eficaz en pacientes que no reúnen los requisitos o no responden adecuadamente a las terapias actuales. DF1001 es el más avanzado de una serie de TriNKETs que Dragonfly está desarrollando para hacer frente a las grandes necesidades no cubiertas de los pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Acerca de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias que utilizan su novedosa tecnología de anticuerpos biespecíficos para aprovechar el sistema inmunitario del organismo y ofrecer tratamientos innovadores a los pacientes. Dragonfly ha creado una amplia cartera de candidatos preclínicos y clínicos de su propiedad descubiertos mediante su plataforma patentada, así como colaboraciones productivas con Merck, AbbVie, Gilead y Bristol Myers Squibb en una amplia gama de enfermedades.

