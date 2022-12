Dragonfly Therapeutics lance une étude de phase 2 sur le DF1001 de TriNKET®, qui cible les tumeurs HER2, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées

En Phase 1, le DF1001 a été bien toléré et a montré des effets pharmacodynamiques et une réponse clinique encourageants, avec une réduction de la charge tumorale dans plusieurs types de tumeurs, y compris chez les patients HER2-faible, lourdement prétraités.

L'essai de phase 2 de Dragonfly, qui vise à évaluer davantage le DF1001 en monothérapie et en combinaison avec Opdivo® or Abraxane®, a permis de traiter les premiers patients.

WALTHAM, Massachusetts, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly »), une société de biotechnologie qui met au point de nouvelles thérapies qui exploitent le système immunitaire pour traiter un large éventail de maladies, a annoncé aujourd'hui que les premiers patients ont été traités dans le cadre de l'étude de phase 2 de son TriNKET® DF1001, qui cible les tumeurs HER2. L'essai recrute des patients pour un éventail d'indications de tumeurs solides avancées sur 34 sites aux États-Unis et en Europe.

Le DF1001 est le premier TriNKET à passer aux essais de phase 2. Six médicaments développés par Dragonfly sont maintenant en clinique.

Le DF1001 a été bien toléré, sans toxicité limitant la dose pendant l'escalade de la dose dans l'étude de phase 1. L'étude a montré des effets pharmacodynamiques encourageants, notamment l'infiltration de cellules NK et de cellules T dans les tumeurs. Le DF1001 a également démontré une réponse clinique en monothérapie et en association avec le nivolumab ou le nab-paclitaxel, avec une réduction de la charge tumorale dans plusieurs types de cancers solides représentant à la fois HER2-faible et HER2-haut, et des patients lourdement prétraités.

« Ayant constaté les effets du DF1001 chez mes patientes atteintes d'un cancer du sein, y compris celles qui ont été lourdement prétraitées et qui résistent à de multiples traitements anticancéreux, je suis très encouragé par les perspectives du DF1001 », a déclaré le Dr Emanuela Romano, directrice du Centre d'immunothérapie du cancer de l'Institut Curie à Paris. « Ces premiers signes ont été observés à des doses nettement inférieures à la dose recommandée pour la phase 2. »

« L'étude de phase 1 du DF1001 a fourni des premières preuves encourageantes d'innocuité et d'activité clinique chez des adultes atteints de tumeurs solides avancées, comme le prévoyaient nos travaux précliniques », a déclaré Jean-Marie Cuillerot, chef de la direction marketing chez Dragonfly. « Par exemple, nous avons observé des réponses RECIST (Critères d'évaluation de la réponse dans les tumeurs solides ) dans de multiples types de tumeurs chez des patients recevant le DF1001 en monothérapie et en association avec Opdivo et Abraxane, en commençant par de très faibles doses, y compris chez des patients à faible expression de HER2 ou chez des patients à forte expression de HER2 qui avaient progressé après avoir reçu une série complète d'autres traitements, y compris des conjugués anticorps-médicaments comme Enhertu®. »

L'essai de phase 2 du DF1001 permettra d'étendre le développement du DF1001 en monothérapie et en association avec plusieurs agents, dont Opdivo® et Abraxane®.

À propos du DF1001

Le DF1001 est un candidat-médicament expérimental de première classe en cours d'évaluation chez des patients adultes pour le traitement des tumeurs solides avancées. Le DF1001 a été découvert et développé à l'aide de la plateforme TriNKET de Dragonfly. Le DF1001 a le potentiel de stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas admissibles ou qui ne répondent pas adéquatement aux traitements actuels. Le DF1001 est le médicament le plus avancé d'un canal de TriNKET que Dragonfly est en train de développer pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de différents types de cancers.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de niveau clinique qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation de thérapies utilisant sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifiques pour exploiter le système immunitaire de l'organisme afin de fournir aux patients des traitements anticancéreux révolutionnaires. Dragonfly a développé un important portefeuille de candidats précliniques et cliniques découverts à l'aide de sa plateforme exclusive, ainsi que des collaborations productives avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

