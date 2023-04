Dragonfly Therapeutics gibt die Veröffentlichung präklinischer Daten bekannt, die DF6002, sein IL-12-Zytokin mit verlängerter Halbwertszeit, als vielversprechende Krebsbehandlung unterstützen

Die Veröffentlichung mit dem Titel „Ein optimiertesIL-12-Fc erweitert sein therapeutisches Fenster und erzielt starke Aktivität gegen Maustumoren bei tolerierbaren Arzneimitteldosen" wurde am 13. April in Cell Press's Med veröffentlicht.

WALTHAM, Mass., 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute die Veröffentlichung präklinischer Daten am 13. April in Cell Press's Med bekannt, die DF6002 als vielversprechende Behandlungsoption für Krebspatienten unterstützen. DF6002 ist Dragonflys neuartige Interleukin-12 (IL-12)-Zytokin-Immuntherapie mit verlängerter Halbwertszeit, die sich derzeit in Phase 1 der klinischen Entwicklung befindet, wobei die Dosiseskalation bei Patienten als Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab in den USA und in Europa erfolgreich voranschreitet.

Die systemische IL-12-Zytokintherapie war aufgrund ihrer geringen therapeutischen Breite historisch mit schweren Toxizitäten verbunden. Die präklinischen Daten von Dragonfly zeigen, dass DF6002 bei systemischer Verabreichung gut verträglich ist und in mehreren präklinischen Modellen als Monotherapie und in Kombination mit Checkpoint-Inhibitoren zu starken Anti-Tumor-Reaktionen führt. Das neuartige DF6002 IL-12 von Dragonfly wurde für eine Verlängerung der Halbwertszeit entwickelt, wodurch das pharmakodynamische Reaktionsprofil von IL-12 verändert und sein therapeutischer Index erweitert wird. „Wir freuen uns über diese Ergebnisse, die überzeugende Nachweise für unsere laufende klinische Phase-I-Studie liefern, die die Sicherheit und Verträglichkeit von DF6002 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren bewertet", sagte Joseph Eid, MD, President of Research and Development von Dragonfly. „Angesichts des ermutigenden Profils, das wir bisher sowohl in präklinischen Modellen als auch in der Klinik gesehen haben, beschleunigen wir die Entwicklung von DF6002 für eine Reihe von Indikationen und Kombinationen."

Über DF6002

DF6002, Dragonfly's IL-12-Cytokin mit verlängerter Halbwertszeit, ist eine Prüfimmuntherapie, die allein und in Kombination mit Nivolumab bei Teilnehmern mit lokal fortgeschrittenen oder metastatischen soliden Tumoren (NCT04423029) ausgewertet wird. DF6002 ist ein monovalentes IL-12 immunoglobulin Fc-Fusionsprotein, von dem man annimmt, dass es eine starke Anti-Tumor-Wirksamkeit erreichen wird, indem eine Mikroumgebung für entzündliche Tumore geschaffen wird, die für produktive Anti-Tumor-Reaktionen erforderlich ist. DF6002 hat das Potenzial, eine effektive Anti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für aktuelle Therapien nicht infrage kommen oder nicht adäquat darauf ansprechen. DF6002 ist die fortschrittlichste Pipeline von Zytokinen, die Dragonfly entwickelt, um den hohen ungedeckten Bedarf bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs zu decken.

Über Dragonfly

Dragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Therapien verschrieben hat, die seine neuartige bispezifische Antikörpertechnologie einsetzen und das Immunsystem des Körpers nutzen, um Patienten bahnbrechende Behandlungen zu bieten. Zusätzlich zu seinen hundertprozentigen klinischen Vermögenswerten und mehreren Vermögenswerten in der Klinik mit Partnern verfügt Dragonfly über eine umfangreiche Pipeline von hundertprozentigen präklinischen Kandidaten, die mithilfe seiner proprietären Plattformen entwickelt wurden, sowie über produktive Kooperationen mit Merck, AbbVie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einem breiten Spektrum von Krankheitsfeldern.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.dragonflytx.com

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./

https://twitter.com/dragonflytx

DRAGONFLY MEDIENKONTAKT:

Anne Deconinck | [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.