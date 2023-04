Dragonfly Therapeutics annonce la publication de données précliniques étayant la DF6002, sa cytokine IL-12 à demi-vie prolongée, comme traitement prometteur contre le cancer

La publication intitulée « An optimized IL-12-Fc expands its therapeutic window, achieving strong activity against mouse tumors at tolerable drug doses » (un IL-12-Fc optimisé élargit sa fenêtre thérapeutique, avec une forte activité contre les tumeurs de souris à des doses médicamenteuses tolérables) a été publiée le 13 avril dans la revue Med de Cell Press.

WALTHAM, Massachusetts, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui avoir publié le 13 avril des données précliniques dans la revue Med de Cell Press qui étayent la DF6002 comme possibilité de traitement prometteuse pour les patients atteints de cancer. La DF6002 est une nouvelle immunothérapie à base de cytokines d'interleukine 12 (IL-12) à demi-vie prolongée, actuellement en phase 1 de développement clinique avec augmentation de la dose, qui progresse avec succès chez les patients en monothérapie et en association avec le nivolumab, aux États-Unis et en Europe.

Le traitement systémique par cytokine IL-12 a toujours été associé à de graves toxicités en raison de son indice thérapeutique restreint. Les données précliniques de Dragonfly démontrent que la DF6002 est bien tolérée lorsqu'elle est administrée par voie systémique et qu'elle entraîne de puissantes réponses antitumorales dans de multiples modèles précliniques, en monothérapie et en association avec des inhibiteurs de points de contrôle. L'IL-12 DF6002 de Dragonfly est conçu pour prolonger sa demi-vie, ce qui modifie le profil de réponse pharmacodynamique de l'IL-12 et élargit son indice thérapeutique. « Nous sommes ravis de ces résultats, qui fournissent des preuves irréfutables à l'appui de notre essai clinique de phase I en cours, qui évalue la sécurité et la tolérabilité de la DF6002 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, a déclaré le Dr Joseph Eid, président de la recherche et du développement de Dragonfly. Compte tenu du profil encourageant que nous avons vu à la fois dans les modèles précliniques et dans la clinique à ce jour, nous accélérons le développement de la DF6002 à travers une gamme d'indications et de combinaisons. »

À propos de la DF6002

La DF6002, à base de cytokine IL-12 à demi-vie prolongée de Dragonfly, est une immunothérapie expérimentale évaluée en monothérapie et en association avec le nivolumab chez des participants atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques (NCT04423029). La DF6002 est une protéine de fusion à portion Fc d'immunoglobuline IL-12 monovalente censée avoir une forte efficacité antitumorale en favorisant la formation d'un micro-environnement tumoral inflammatoire propice à la formation de réponses antitumorales productives. La DF6002 peut stimuler une immunité antitumorale efficace chez les patients qui ne sont pas éligibles ou qui ne répondent pas suffisamment aux thérapies actuelles. La DF6002 est la plus avancée des cytokines développées par Dragonfly pour répondre aux besoins non résolus des patients atteints de cancers avancés.

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des médicaments thérapeutiques qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. En plus de ses actifs cliniques en propriété exclusive et de ses multiples actifs en clinique avec des partenaires, Dragonfly possède un important pipeline de candidats précliniques en propriété exclusive développés à l'aide de ses plateformes exclusives, ainsi que des collaborations productives avec Merck, AbbVie, Gilead et Bristol Myers Squibb dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

