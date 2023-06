Dragonfly Therapeutics präsentiert Ergebnisse der Phase I der DF1001-Monotherapie-Dosiseskalation auf der ASCO-Jahrestagung 2023

Ein mündlicher Vortrag mit dem Titel „Phase-I/II-Studie von DF1001, einem immunmodulierenden TriNKET® Targeting HER2, bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren: Ergebnisse der Phase I der DF1001-Monotherapie-Dosiseskalation" wird von Dr. med. Howard Safran während der ASCO Developmental Therapeutics – Immunotherapy Session am 4. Juni gehalten.

WALTHAM, Massachusetts, 2. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc., ein im Bereich klinischer Studien tätiges Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute eine mündliche Präsentation der Ergebnisse der Phase I der DF1001-Monotherapie-Dosiseskalation bekannt, die am Sonntag, den 4. Juni, von 11:45 Uhr bis 11:57 Uhr stattfinden wird. Die Präsentation wird im Arie Crown Theater im McCormick Place Convention Center in Chicago beim Jahrestreffen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2023 stattfinden. Die Präsentation, ASCO Abstract 2508, wird von Dr. med. Howard P. Safran, Chief of Hematology/Oncology am Lifespan Cancer Institute und Medical Director der Brown University Oncology Group gehalten. Dr. med. Safran ist ein Studienleiter in der klinischen Phase-I/II-Studie für das DF1001 TriNKET®, eine erste Studie am Menschen, die die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige biologische und klinische Aktivität von DF1001 untersucht, eine Immuntherapie, die auf HER2 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren abzielt.

„Wir freuen uns darauf, unsere Ergebnisse der Phase-I-Studie DF1001 bei der ASCO vorzustellen", erklärte Dr. med. Joseph Eid, President of Research and Development bei Dragonfly Therapeutics. DF1001 ist ein „First-in-Class"- immunmodulierendes TriNKET, das auf HER2 abzielt, das die Immunaktivierung bei soliden Tumoren vorantreibt. DF1001 wird auch in Kombination mit Nivolumab oder nab-Paclitaxel evaluiert. Klinische Prüfzentren sind in den USA, in Frankreich, Belgien, Dänemark und den Niederlanden geöffnet. Weitere Informationen zur Studie, einschließlich der Zulassungskriterien, finden Sie unter: https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04143711).

DF1001 ist ein experimenteller „First-in-Class"-Arzneimittelkandidat, der auf Aktivierungssignale natürlicher Killer-Zellen (NK) und T-Zellen an koaktivierende NK-Rezeptoren abzielt, bei denen eine NKG2D- und CD16-Kostimulation eine unverwechselbare und wirksame NK-Zellaktivierung ergibt. DF1001 wird bei erwachsenen Patienten für die Behandlung fortgeschrittener solider HER2-positiver-Tumore evaluiert. DF1001 wurde mithilfe der TriNKET Platform von Dragonfly entdeckt und entwickelt. DF1001 hat das Potenzial, eine effektive Anti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für aktuelle Therapien nicht infrage kommen oder nicht adäquat darauf ansprechen. DF1001 ist das fortschrittlichste Arzneimittel in der TriNKET-Pipeline, die von Dragonfly entwickelt werden, um einen hohen ungedeckten Bedarf für Patienten in einer breiten Palette von Krankheitsbereichen zu decken.

Dragonfly Therapeutics ist ein im Bereich klinischer Studien tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien mit seiner neuartigen bispezifischen Antikörpertechnologie verschrieben hat, die das angeborene Immunsystem des Körpers stärkt und dadurch den Patienten bahnbrechende Behandlungen bietet. Zusätzlich zu den vollständig in seinem Besitz befindlichen klinischen Vermögenswerten und mehreren Vermögenswerten in der Klinik mit Partnern, verfügt Dragonfly über eine umfangreiche Pipeline von vollständig in seinem Besitz befindlichen präklinischen Kandidaten, die unter Verwendung seiner proprietären Plattformen entwickelt wurden, sowie über produktive Kooperationen mit Merck, AbbVie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einer breiten Palette von Krankheitsbereichen.

