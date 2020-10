Drawbridge Health annonce des partenariats pour permettre l'expansion du carburant au Japon

La collaboration entre Drawbridge Health et Sumitomo Dainippon Pharma se concentrera d'abord sur le développement d'un panel de biomarqueurs pour les maladies liées au mode de vie telles que le diabète et les complications diabétiques. « Nous avons entrepris une collaboration en recherche et développement avec Drawbridge Health afin de répondre à la préoccupation importante au Japon concernant les maladies liées au mode de vie. C'est à ce titre que nous avons adopté OneDraw, une innovation nouvelle et transformatrice », a déclaré Hiroyuki Baba, cadre supérieur de Sumitomo Dainippon Pharma.

Le professeur Nobuya Inagaki, M.D., Ph.D., responsable du département de diabétologie, d'endocrinologie et de nutrition de l'Université de Kyoto, a également souligné l'importance de la collaboration entre Drawbridge Health et Sumitomo Dainippon Pharma. « Cette collaboration est visionnaire car elle aidera à faire progresser des initiatives et des ressources essentielles, et appuiera l'expansion de la télémédecine dans le milieu médical japonais, en particulier pour les maladies liées au mode de vie. »

« Avec le dispositif OneDraw, les possibilités d'inflexion de la trajectoire du diabète et des maladies liées au mode de vie au Japon sont immenses. Nous sommes heureux de nous associer à Drawbridge Health pour améliorer la santé de millions de personnes », a déclaré M. Atsushi Udoh, président et directeur délégué, TOHO HOLDINGS.

« À l'échelle mondiale, l'année 2020 a prouvé que les systèmes de soins de santé devaient s'adapter rapidement aux défis imprévus et en cours. L'accès aux données de santé joue, chaque jour un peu plus, un rôle majeur et, alors que notre croissance au Japon se poursuit et que nous tentons d'y concrétiser notre vision, nous apprécions les engagements de Sumitomo Dainippon Pharma et de TOHO HOLDINGS. Nous restons par ailleurs extrêmement reconnaissants envers l'Université de Kyoto et KYOTO-iCAP pour la collaboration et les liens qui nous unissent », a déclaré Lee M c Cracken, PDG de Drawbridge Health.

Drawbridge Health s'est engagée à améliorer les soins de santé à l'échelle mondiale avec une prise de sang plus accessible, à partir du système de test A1C OneDraw homologué CE en 2020 et approuvé par la FDA en 2019. OneDraw est un petit appareil à usage unique qui prélève, recueille et stabilise un échantillon de sang capillaire, pris au niveau du bras. Ce nouveau dispositif est facile à utiliser et permet de prélever le sang confortablement et facilement sans avoir à se rendre au laboratoire.

À propos de Drawbridge Health

Fondée en 2015 par GE Ventures et GE Healthcare, Drawbridge Health est une société de technologie médicale qui se concentre sur la réinvention de l'expérience de prise de sang, permettant un prélèvement confortable et pratique d'échantillons de sang en tout lieu et à tout moment. Grâce à l'intégration de l'ingénierie, de produits chimiques et d'une conception modulaire, Drawbridge Health a mis au point un système convivial pour le prélèvement et la stabilisation des échantillons de sang, proposant ainsi une nouvelle manière d'accéder à des données de santé importantes. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.drawbridgehealth.com.

