Drawbridge Health anuncia alianzas para impulsar la expansión en Japón

MENLO PARK, California, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health, una compañía de tecnología sanitaria que redefine la experiencia de extracción de sangre tanto pra pacientes como para proveedores sanitarios, ha anunciado hoy una mayor inversión de Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. ("Sumitomo Dainippon Pharma") así como un nuevo acuerdo de colaboración en investigación y desarrollo. Drawbridge Health también notificó que ha asegurado una inversión estratégica del nuevo inversor TOHO HOLDINGS CO., LTD. ("TOHO HOLDINGS"), además de una inversión de seguimiento de Kyoto University Innovation Capital ("KYOTO-iCAP"). Las inversiones impulsarán la expansión de Drawbridge Health en el mercado japonés y apoyarán la adopción de la innovadora tecnología de recogida de sangre de la compañía, el dispositivo de recogida de sangre OneDraw™.