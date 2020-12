Drawbridge Health arbeitet mit Cambridge-Forschern zusammen, um OneDraw™-Blutentnahmegerät in COVID-19-Studie und anderen klinischen Studien einzusetzen

MENLO PARK, Kalifornien, 4. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health und die MRC-Abteilung für Epidemiologie der University of Cambridge (Vereinigtes Königreich) haben heute die Verwendung des OneDraw™-Blutentnahmegeräts1 zur Entnahme von Blutproben in einer groß angelegten Überwachungsstudie bekannt gegeben, die derzeit durchgeführt wird, um die Prävalenz einer vorhergegangenen COVID-19-Infektion zu bewerten. Aufgrund der Einschränkungen, die die Pandemie für den gewohnten Kontakt zwischen Forschern und Freiwilligen in der Forschung bedeutet, ist die kontaktlose Blutentnahme im eigenen Zuhause von entscheidender Bedeutung, um geeignete Proben sicher und effizient an das Labor für klinische Tests zu liefern.

Die Studie läuft seit Juli 2020 läuft und hat 4.000 Teilnehmer. Sie wird von Professor Nick Wareham, Direktor der MRC-Abteilung für Epidemiologie und Forschungsleiter der Fenland-Studie zu COVID-19, geleitet. Das Hauptziel der Studie ist die Quantifizierung des Anteils der Personen in der Fenland-Kohorte, die bereits mit COVID-19 infiziert waren. Diese ist weitgehend repräsentativ für die Bevölkerung von der Grafschaft Cambridgeshire im Osten Englands.

Das OneDraw-Blutentnahmegerät wird in der Studie verwendet, um Blutproben der Teilnehmer für wiederholte serologische COVID-19-Tests über einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten zu sammeln. Mit dem OneDraw-Gerät können die Studienteilnehmer ihre Blutproben zu Hause entnehmen und sie dann zur Analyse an das klinische Testlabor senden, ohne dass eine persönliche Interaktion mit einem Mitglied des Forschungsteams erforderlich ist2, wodurch die Virusexposition und die potenzielle Ausbreitung minimiert werden.

Diese groß angelegte Überwachungsstudie folgt auf die positiven Ergebnisse einer früheren machbarkeitsstudie für serologische COVID-19-Tests, die die Eignung des OneDraw-Geräts für klinische Studien und klinische Studien in der realen Welt demonstrierte. Das OneDraw-Gerät wurde dabei erfolgreich von Laien genutzt, die die Proben dann mit der regulären Post an ein klinisches Testlabor schickten. Im Vergleich zur Venen- oder Fingerpunktion war das OneDraw-Gerät mit deutlich weniger Schmerzen verbunden. 76 % der Teilnehmer bevorzugten diese Methode der Blutentnahme.

Basierend auf der erwiesenen Testeignung und positiven Benutzererfahrung mit dem OneDraw-Gerät entwickeln Drawbridge Health und die MRC-Abteilung für Epidemiologie der University of Cambridge eine Partnerschaft zur Erforschung von Stoffwechselerkrankungen, einschließlich der Bewertung von Biomarkern im Bereich Ernährung. Sowohl in der Forschung als auch in der klinischen Versorgung besteht Bedarf an einer häufigen Überwachung der metabolischen Gesundheitsmarker, die Hinweise auf das Risiko späterer Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Diabetes liefern können. Durch Blutprobenentnahmen im eigenen Zuhause mit dem OneDraw-Gerät würde die Messung dieser Marker sowie der Nährstoffbiomarker als Maß für die diätetischen Determinanten der metabolischen Gesundheit ermöglicht.

„In der Fenland-Studie zu COVID-19 hat sich das OneDraw-Gerät als innovative und wertvolle Lösung für die Blutentnahme von zu Hause erwiesen. Die Fenland-Studie hat das Glück, so einsatzbereite Forschern zu haben, und wir haben uns sehr gefreut, diese Technologie nutzen zu können, um weiterhin mit ihnen zu arbeiten, auch wenn wir sie nicht mehr wie gewohnt von Angesicht zu Angesicht sehen können", erklärte Professor Nick Wareham. „Wir freuen uns darauf, mit Drawbridge zusammenzuarbeiten, um unsere wichtigsten Forschungsaktivitäten im Bereich Stoffwechselerkrankungen und ernährungsphysiologischer Biomarker mit der Einführung des OneDraw-Geräts zu unterstützen, das die Fernüberwachung von Teilnehmern in groß angelegten klinischen und öffentlichen Gesundheitsstudien ermöglicht."

„Drawbridge Health hat die dringende Notwendigkeit für bessere Methoden der Blutentnahme und qualitativ hochwertige Testergebnisse erkannt, damit die Auswirkungen der Pandemie abgeschwächt werden und die dringend notwendigen Fortschritte bei der Behandlung von Stoffwechselstörungen gemacht werden können. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit der University of Cambridge fortzusetzen und weiter auszubauen", erklärte Lee McCracken, CEO von Drawbridge Health.

